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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De Senegal a Egipto, un escenario africano que Marruecos teme ante Francia

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Los «Leones del Atlas» enfrentan un difícil reto contra los «Gallos»

Marruecos se convirtió en la última selección árabe y africana en el Mundial 2026 tras la eliminación de Egipto en octavos.

Egipto, que ganaba 2-0, cayó 2-3 ante Argentina en Atlanta y se despidió en octavos.

  • La maldición africana

    Egipto es la novena selección africana eliminada del Mundial: todas cayeron en la fase eliminatoria salvo Túnez, que quedó fuera en la de grupos.

    La mayoría siguió un guion similar: dominó el partido desde el principio, pero lo perdió al final.

    En dieciseisavos, la República Democrática del Congo se adelantó a Inglaterra en el 7 y mantuvo la ventaja hasta el 75, cuando los «Tres Leones» remontaron con dos goles.

    Senegal, con dos goles de ventaja sobre Bélgica, aguantó hasta el 86, cuando la europea empató y luego marcó el gol de la victoria en la prórroga.

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  • Bajas mortales

    La mayoría de las selecciones se mantuvieron en partido hasta el final, salvo Argelia, que perdió 2-0 ante Suiza.

    Sudáfrica perdió 1-0 ante Canadá en el descuento; Costa de Marfil cayó 1-2 ante Noruega con un gol en el 86; Ghana perdió 0-1 ante Colombia; y Cabo Verde sucumbió 2-3 ante Argentina en la prórroga.

  • Advertencia a Marruecos

    Marruecos deberá evitarlo el jueves ante Francia en cuartos del Mundial 2026.

    Los marroquíes ya vivieron algo similar, pero a la inversa, cuando perdían ante Holanda en octavos y empataron en el descuento antes de ganar en los penaltis.

    Los «Leones del Atlas» buscan ser la primera selección fuera de Europa y Sudamérica que alcanza las semifinales en dos Mundiales consecutivos.

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