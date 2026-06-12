De Laurentiis quiere reunirse con Ibrahimovic para liberar a Allegri

Sportmediasetinforma de que los abogados de Allegri intercambian correos y llamadas para rescindir su contrato antes de fin de mes. Pero el Milan parece querer nombrar primero entrenador y director deportivo, y solo luego negociar la indemnización.





La excelente relación entre De Laurentiis e Ibrahimović quedó patente en la aparición del sueco en el set de «Vita da Carlo», serie sobre Carlo Verdone producida por el dueño del Nápoles, quien lo elogió: «Un gigante que ya es también un gran actor».







