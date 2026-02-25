David Shrem, a la conquista de la portería del Toluca

David Shrem, tercer portero de los Diablos Rojos del Toluca, busca ahora crear su propia historia en México.
Shrem, mexicano de 20 años desarrollado en España, mantiene el hambre de volver al Viejo Continente, considerando como maestros a hombres de experiencia como Luis García y Hugo González.
“Estas semanas he recibido varios consejos de ellos, y la verdad es que si así va a ser durante mucho tiempo, pues qué mejor, ¿no?, aprender de porteros con esa experiencia y con tantos años que llevan jugando en Primera División y obviamente no solo los veo como maestros, sino como competencia, como lo es en todo”, mencionó en charla virtual con GOAL.
“Y bueno, entiendo que yo soy más joven, pero poco a poco hay que irse ganando las cosas y se entiende que ellos son los porteros de confianza del entrenador, pero con trabajo se gana todo y no tengo duda que con un buen trabajo y con un buen camino de tarea y de todo, sin duda puedo lograr superarlos o llegar a estar a su nivel”, agregó.