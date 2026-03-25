¿Es Luis Hasa el nuevo Vergara? En Nápoles se ha puesto en marcha el plan para recuperar al mediapunta que está haciendo las delicias de laCarrarese y que fueron precisamente los azzurri quienes le arrebataron a la Juventus. Tras una temporada como protagonista en la Serie B, media Serie A ha solicitado información sobre este jugador nacido en 2004, que ya había destacado con la selección sub-19 en el Campeonato de Europa de esa categoría.
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¿Cómo van las cosas con Hasa y el plan del Nápoles?: el nuevo Vergara que podría serle útil a Conte
Desde la Juventus hasta el Lecce, pasando por el Nápoles y un Scudetto conquistado sin haber aportado nada al equipo de Conte, la cesión a la Carrarese sirvió a Hasa para convertirse en un jugador nuevo. En la Toscana, el jugador de 22 años completó su proceso de maduración y, pasando de ser un segundo delantero/trequartista lleno de clase, jugadas y creatividad, se integró a la perfección en el 3-5-2 de Calabro, que lo convirtió en un centrocampista moderno. Incisiones, carreras y retrocesos, goles y personalidad: Hasa se ha convertido en uno de los jugadores más decisivos de la Serie B, como lo demuestran los 5 goles y las 3 asistencias como centrocampista en los 25 partidos que ha disputado.
Una ascensión meteórica que está confirmando todo lo bueno que siempre se ha dicho de él y de sus cualidades. Desde sus jugadas en tándem con Yildiz en las categorías inferiores de la Juventus, pasando por su maduración en la Serie B, hasta el sueño que espera cumplir pronto: debutar en la Serie A. Una cita que solo se ha pospuesto.
Tras la hazaña de Vergara, que se formó en cesiones entre el Pro Vercelli y el Reggiana y luego explotó a su regreso al Nápoles, a los azzurri les tocará la ardua tarea de decidir si dejan a Hasa aún cedido o lo traen de vuelta a casa. Una decisión que afectará tanto a él como a Rao (otro gran talento que está brillando en el Bari): ambos podrían incorporarse al primer equipo la próxima temporada y ampliar la plantilla con la que Conte deberá afrontar de nuevo el triple compromiso. En Castelvolturno, dentro de unos meses, podrían encontrarse un par de joyas ocultas.