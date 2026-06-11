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Loai Mohamed

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Cifras esperadas para el debut... ¿Superará Ocho a Ronaldo y Messi en este hito histórico?

FEATURES
Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
G. Ochoa
G. Mora
C. Ronaldo
L. Messi
H. Broos
México
Sudáfrica
Portugal
Argentina
Bélgica

El talento mexicano sigue los pasos de Pelé... y un récord provisional para el seleccionador de Sudáfrica

Esta tarde de jueves arranca la Copa del Mundo 2026 con el partido México-Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Es la edición más grande de la historia, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, y reúne por primera vez a 48 selecciones.

Se prevé que más de 80 000 espectadores asistan al encuentro en uno de los escenarios más emblemáticos del torneo: en 1986 el Azteca registró dos de las mayores afluencias de la historia, con más de 114 000 asistentes en los partidos de México ante Paraguay y Argentina vs. Alemania Occidental en la final.

El encuentro no solo abrirá el torneo, sino que podría deparar nuevos récords de jugadores y entrenadores.

  • Gilberto Mora, a punto de hacer historia

    Todos los ojos están sobre la joven promesa mexicana Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial 2026. Si juega contra Sudáfrica, se convertirá en el sexto futbolista más joven en disputar un partido en la historia de la Copa del Mundo, con 17 años y 240 días, según datos de «Squawka».

    De lograrlo, se unirá a una lista que encabeza Pelé, quien sigue siendo el más joven en jugar un Mundial, por delante de Samuel Eto’o, Norman Whiteside y otras estrellas que debutaron muy jóvenes.

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  • Ochoa persigue un logro sin precedentes

    El partido podría marcar un hito para el portero mexicano Guillermo Ochoa, quien aspira a ser el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo.

    Aunque no tiene asegurado un puesto en el once inicial, su presencia le bastaría para superar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes también aspiran a su sexta participación en las próximas semanas.

  • México busca un nuevo comienzo en casa

    México llega al torneo con la moral alta tras convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, después de 1970 y 1986.

    Disputa su decimoctava Copa, quinta selección con más participaciones, y el veterano Javier Aguirre busca por fin superar la maldición de los cuartos que persigue a “El Tri” desde 1986.

    Además, México nunca ha perdido en sus últimos siete partidos inaugurales: ganó cinco y empató dos.

    Además, la historia favorece a los anfitriones: solo han perdido el partido inaugural una vez, cuando Catar cayó ante Ecuador en 2022.

  • Sudáfrica regresa tras una larga ausencia

    Sudáfrica vuelve al Mundial tras 16 años, desde que lo organizó en 2010.

    Los «Bafana Bafana» han participado en tres Mundiales (1998, 2002 y 2010) sin superar la fase de grupos, así que buscan sorprender a los anfitriones para avanzar en un grupo que completan Corea del Sur y la República Checa.

  • Récord de entrenadores en la noche inaugural

    El belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, se convertirá a sus 74 años en el entrenador más veterano en dirigir un partido en la historia de la Copa del Mundo.

    Sin embargo, el récord durará pocas horas: el seleccionador checo Miroslav Koubek, siete meses mayor, lo superará al dirigir a su equipo contra Corea del Sur en la misma jornada.

    Sin embargo, este récord caerá pocos días después: el holandés Dick Advocaat, de 78 años, lo superará al dirigir a Curazao ante Alemania, convirtiéndose en el técnico más longevo de la historia de la Copa del Mundo.

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