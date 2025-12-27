Charlotte FC tendría planes de fichar al mediocampista de la USMNT y Celta de Vigo Luca de la Torre

La transferencia marcaría el regreso a la Major League Soccer para el jugador de 27 años después de varias temporadas en Europa, agregando otro internacional experimentado al grupo de mediocampistas de Charlotte.

Como parte del acuerdo reportado, San Diego FC recibirá $50,000 en Dinero de Asignación General (GAM) por los derechos de la MLS de de la Torre. Esta transacción permite a Charlotte FC incorporar oficialmente al mediocampista a su equipo antes de la temporada 2026 de la MLS, sumando profundidad y experiencia a sus opciones de mediocampo.