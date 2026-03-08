Getty Images
Cesc Fábregas apoya al «animal» del Como para entrar en la selección francesa para el Mundial
Una parada espectacular sella la victoria en Cerdeña
La victoria en Cerdeña se vio impulsada por los goles de Martin Baturina y Lucas Da Cunha, pero fue Butez quien aseguró los puntos con una impresionante parada con la yema de los dedos para detener un disparo de Michel Adopo en los últimos minutos del partido. Para Fábregas, el ascenso del portero es una prueba de la estrategia de fichajes del club y del incansable esfuerzo del propio jugador desde su llegada al Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Butez, candidato para la selección francesa
Fábregas no se contuvo al hablar del potencial de su número uno, sugiriendo que una convocatoria de Didier Deschamps debería estar al caer.
«Desde que llegó, Butez ha trabajado como un animal. Siempre quiere aprender más y sabe que todo depende de lo mucho que lo desees. Es un líder no solo por sus cualidades, sino también en el vestuario. Creo que está listo para dar el salto a la selección francesa», declaró el entrenador aDAZN.
«A veces subestimamos ciertas decisiones. Gastamos mucho dinero en jugadores jóvenes, pero compramos a jugadores casi desconocidos como Butez, que para mí es un campeón. Creo que tengo a uno de los mejores entrenadores de porteros de España y nunca había visto a un jugador con la mentalidad de Butez, que trabaja duro todos los días y se ha convertido en un líder en el vestuario. Creo que es digno de jugar en la selección nacional».
El excentrocampista del Arsenal y del Barcelona destacó además que Butez representa el gran valor que el Como ha encontrado en el mercado, y afirmó: «El Como invirtió en jugadores jóvenes y algunos de ellos, aunque no costaron mucho, son de talla mundial».
Como victorioso a pesar del agotamiento
La victoria contra el Cagliari tuvo un peso especial para Fábregas, quien admitió que su equipo había llegado al límite. Tras el agotador empate de semifinales de la Coppa Italia contra el Inter a mitad de semana, el desgaste físico de los jugadores fue evidente durante los noventa minutos, en los que lucharon por cada balón.
«Me ha gustado la reacción de los chicos hoy, ya que esta actuación demuestra de qué está hecho el equipo, que tiene una gran mentalidad que va creciendo partido a partido», añadió Fábregas. «Hoy estábamos todos agotados, hemos tenido muchos partidos seguidos y estábamos muy cansados. Por eso esta es la victoria que más me ha satisfecho esta temporada. Es realmente un gran paso adelante para el equipo».
El sueño de la Champions League sigue vivo para el Como
El Como se encuentra ahora en cuarta posición junto con la Roma, un logro asombroso para un equipo que hace solo dos años jugaba en segunda división. Mientras los aficionados empiezan a soñar con aventuras europeas, Fábregas mantiene los pies en el suelo y reconoce la dificultad de la tarea que les espera en una Serie A cada vez más competitiva.
Concluyó diciendo: «Aún no hemos llegado. Vamos por buen camino, pero aún quedan muchos partidos por delante. Hoy he visto un progreso evidente en el equipo, ha sido uno de los partidos más difíciles de la temporada, y el mérito también es de Fabio Pisacane por dar su identidad a la plantilla del Cagliari».
