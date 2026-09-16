«Busco mi mejor versión»: la estrella del Bayern de Múnich Luis Diaz lanza un mensaje desafiante sobre su frustrante sequía goleadora

Díaz ha roto su silencio sobre su reciente falta de gol en el Bayern de Múnich e insiste en que está cerca de recuperar la forma que le convirtió en una sensación en el Allianz Arena. El colombiano, de 29 años, firmó una campaña de debut verdaderamente extraordinaria en Alemania la pasada temporada, con unos impresionantes 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos entre todas las competiciones. Sin embargo, la actual temporada 2026-27 está resultando más complicada para el ex del Liverpool, que solo ha visto puerta una vez en sus seis primeros encuentros.

Díaz se apresuró a rechazar las sugerencias de que su motivación haya bajado tras su éxito inicial en Baviera. El atacante recalcó que su ética de trabajo sigue al máximo nivel posible, aunque los resultados de momento no reflejen sus esfuerzos en la hoja de estadísticas. "Siempre he dicho que nunca me va a faltar el deseo. El hambre de más, esa siempre será mi mentalidad", dijo Díaz a Sky Germany.

"Siempre quiero más, siempre quiero conseguir más. Pase lo que pase, puede haber momentos en los que no juegue bien, en los que no marque... pero siempre lo daré todo y haré todo por el equipo, dando el 101 por ciento en el campo. El resto llegará con el tiempo, paso a paso".