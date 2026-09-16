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«Busco mi mejor versión»: la estrella del Bayern de Múnich Luis Diaz lanza un mensaje desafiante sobre su frustrante sequía goleadora
Díaz aborda su insólito bajón de forma
Díaz ha roto su silencio sobre su reciente falta de gol en el Bayern de Múnich e insiste en que está cerca de recuperar la forma que le convirtió en una sensación en el Allianz Arena. El colombiano, de 29 años, firmó una campaña de debut verdaderamente extraordinaria en Alemania la pasada temporada, con unos impresionantes 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos entre todas las competiciones. Sin embargo, la actual temporada 2026-27 está resultando más complicada para el ex del Liverpool, que solo ha visto puerta una vez en sus seis primeros encuentros.
Díaz se apresuró a rechazar las sugerencias de que su motivación haya bajado tras su éxito inicial en Baviera. El atacante recalcó que su ética de trabajo sigue al máximo nivel posible, aunque los resultados de momento no reflejen sus esfuerzos en la hoja de estadísticas. "Siempre he dicho que nunca me va a faltar el deseo. El hambre de más, esa siempre será mi mentalidad", dijo Díaz a Sky Germany.
"Siempre quiero más, siempre quiero conseguir más. Pase lo que pase, puede haber momentos en los que no juegue bien, en los que no marque... pero siempre lo daré todo y haré todo por el equipo, dando el 101 por ciento en el campo. El resto llegará con el tiempo, paso a paso".
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Buscando la mejor versión de sí mismo
La sequía del colombiano se ha prolongado ya hasta los cuatro partidos sin marcar, algo poco habitual dada su puntería desde que llegó al club. Díaz es plenamente consciente de las expectativas depositadas en él como una de las principales referencias del ataque del Bayern, pero está centrado en mantener un enfoque psicológico positivo para romper la dinámica. Cree que las bases tácticas están asentadas y que su rendimiento general sigue siendo sólido, aunque ahora mismo le está faltando el último toque.
«Estoy buscando mi mejor versión y la encontraré pronto. Creo que ese gol llegará en el próximo partido. Así que también hay que mantener la calma, mentalmente, para que no te pese. Hay que seguir trabajando y mejorando. Sé que todo pasa por aprovechar mis ocasiones. Lo único que falta es la definición, y entonces todo irá bien», declaró Díaz con confianza.
Una historia especial contra el Union Berlin
La oportunidad de poner fin a esta mala racha llega ante el 1. FC Union Berlin, un rival que tiene un significado especial para el extremo. La temporada pasada, Diaz se hizo un nombre al marcar un gol espectacular contra el club de la capital, un tanto que finalmente fue elegido como el Gol del Año 2025 en Alemania. Diaz habló con mucho cariño de ese gol en particular, y destacó cómo representa la alegría pura que encuentra en el juego.
«Es uno de los mejores goles que he marcado en mi carrera. No sé si es el número uno, pero está entre ese y un gol que recuerdo haber marcado con la selección, que también fue un gol increíble. Pero es uno de esos goles que me da mucha alegría cada vez que lo veo. Porque me recuerda mucho a cuando era más joven, cuando jugaba al fútbol en la calle de niño. Fue un gol de fútbol callejero. Y disfruto mucho viendo ese gol», señaló.
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El camino por delante para la estrella del Bayern
Mientras el Bayern se prepara para sus próximos encuentros en el Allianz Arena, la presión recaerá sobre Diaz para convertir sus palabras en hechos. El próximo partido contra el Union Berlin representa la oportunidad perfecta para redimirse. Con el apoyo de la afición local y una clara concentración mental, Diaz está en disposición de poner fin a su sequía.
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