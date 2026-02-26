Getty
¡Bruno Fernandes NO es una leyenda del Manchester United! El «increíble» capitán de los Red Devils reveló lo único que le falta para sellar su legado en Old Trafford
El récord de Fernandes en el Manchester United es impresionante.
Fernandes ha revelado que el United estaba dispuesto a venderlo durante el verano de 2025, tras el interés mostrado por la Liga Profesional Saudí. Se sintió «herido» al saber que se estaban escuchando ofertas, pero no se llegó a ningún acuerdo.
En la temporada 2025-26 ha vuelto a disfrutar de una campaña productiva, con seis goles y 12 asistencias, y se han reescrito los libros de historia en Old Trafford. Fernandes ha dado más pases de gol a sus agradecidos compañeros que el gran Paul Scholes del United en la Premier League.
Fernandes ha marcado más goles desde el punto de penalti que el máximo goleador de todos los tiempos, Wayne Rooney, y ha superado las 300 apariciones con el club en todas las competiciones, tras fichar por el Sporting en enero de 2020.
¿Será Fernandes recordado como una leyenda del Manchester United?
Se ha preguntado con frecuencia dónde estaría el United sin Fernandes, dada su importancia para la causa colectiva durante seis años, pero solo les ha ayudado a conseguir dos trofeos importantes: la Copa de la Liga en 2023 y la Copa de Inglaterra en 2024.
Los mejores que han pasado por el llamado «Teatro de los Sueños» cuentan con currículos considerablemente más brillantes que ese, lo que en última instancia puede jugar en contra de Fernandes a la hora de ganarse un lugar entre los inmortales.
Cuando se le preguntó si Fernandes será recordado como una leyenda del United, el exjugador de los Red Devils Sharpe, en declaraciones a BetBrain, dijo a GOAL: «Creo que siempre será recordado como un gran jugador del United. Lo que le ha faltado son los trofeos ganados.
Si empezaras a elegir el once ideal de todos los tiempos del Manchester United, ¿entraría él en él por no haber ganado mucho? Pero los goles que ha creado, los goles que ha marcado y los partidos que ha ganado por sí solo han sido incalculables. Un jugador increíble para el club, pero al que le faltan trofeos».
¿Puede el Manchester United permitirse prescindir de su capitán Fernandes?
Se espera que Fernandes vuelva a ser objeto de rumores sobre su traspaso este verano, ya que su contrato, que incluye la opción de una prórroga de 12 meses, expira en 2027. El United podría estar abierto a ofertas por un jugador que cumplirá 32 años en septiembre.
El exdefensa de los Red Devils Wes Brown declaró recientemente aGOAL, cuando se le preguntó si el United podía permitirse prescindir de Fernandes: «Independientemente de lo que pase con Bruno, sé que le encantaría quedarse. Al mismo tiempo, si llegan ofertas estúpidas, ¿qué se puede hacer?
Está llegando a esa edad en la que todavía quiere formar parte del equipo, pero no se puede descartar todo porque el mundo no funciona así. No creo que nadie se lo tomara como algo personal si eso ocurriera. Ha hecho todo lo posible por ayudar al equipo.
En algún momento se llegará a esa encrucijada si llega alguien, probablemente hablando de Arabia Saudí con ese dinero. Si eso vuelve a suceder, pase lo que pase, no se puede culpar a Bruno. Hay que aceptar que hizo lo correcto según lo que tenía que hacer y seguir adelante».
¿Fernandes se quedará para jugar la Champions League?
La clasificación para la Liga de Campeones podría ayudar a convencer a Fernandes de que debe permanecer en su entorno actual al menos un año más, ya que el United vuelve a luchar por terminar entre los cuatro primeros bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick.
Fernandes ha liderado desde la vanguardia en su papel de capitán durante una racha de seis partidos sin perder, en la que se han conseguido cinco victorias. Una vez que haya terminado otra campaña nacional, el internacional portugués se marchará, junto con su antiguo compañero en Old Trafford Cristiano Ronaldo, para disputar la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica.
