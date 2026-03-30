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Bernardo Silva comunica oficialmente al Manchester City que quiere marcharse
El fin de una era en el Etihad
Según Caught Offside, el jugador de 31 años ha comunicado oficialmente al club que abandonará el equipo este verano, una vez que expire su contrato, lo que pone fin a una etapa de nueve años en la Premier League repleta de títulos. La decisión llega tras un periodo de incertidumbre en el que, según se informa, se habían interrumpido las negociaciones sobre una posible renovación. Tras haber ganado seis títulos de la Premier League y la Liga de Campeones, entre un total de 16 trofeos durante su etapa en Inglaterra, el exjugador del Mónaco se marcha como una auténtica leyenda del club. Su marcha dejará un vacío significativo en un centro del campo que ya se ha enfrentado a dudas sobre su estabilidad a largo plazo.
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El City planea una profunda remodelación del centro del campo
La marcha de Silva se considera un duro golpe para el vestuario, donde se le considera un líder nato y el brazo derecho de Guardiola en materia táctica. Dado que Rodri, ganador del Balón de Oro de 2024, también está en el punto de mira del Real Madrid, el City ya se está preparando para una nueva etapa tras la marcha de su legendario dúo en el centro del campo. Según se informa, el club ha identificado a Sandro Tonali, del Newcastle, y a Elliot Anderson, del Nottingham Forest, como los candidatos ideales para renovar la sala de máquinas en los próximos meses.
El sueño de Silva en el Barcelona y sus pretendientes internacionales
Desde hace tiempo se vincula al jugador de 31 años con un posible fichaje por la Liga, y se afirma que su prioridad sigue siendo jugar en el Barça. Su agente, Jorge Mendes, se ha mostrado muy activo sondeando a varios grandes clubes europeos; se cree que el Atlético de Madrid, la Juventus y el Nápoles también están en las conversaciones, mientras evalúan la viabilidad de un acuerdo. Sin embargo, su fichaje por el Spotify Camp Nou está lejos de estar garantizado. Las limitaciones económicas del Barcelona siguen siendo un obstáculo, y hay dudas internas sobre si necesitan otro centrocampista creativo dada la profundidad actual de su plantilla. Según se informa, Silva estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial para que el fichaje se haga realidad, pero el club catalán podría dar prioridad a otras posiciones, como un nuevo delantero o refuerzos defensivos.
Más allá de las fronteras de Europa, la Liga Profesional de Arabia Saudí ha mostrado un gran interés, y varios clubes están dispuestos a ofrecer al internacional portugués un salario desorbitado para que se convierta en el último fichaje de renombre en Oriente Medio. Del mismo modo, la Major League Soccer representa una vía viable.
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Cómo lidiar con el ruido durante la recta final por el título
La coincidencia temporal del informe sobre la salida de Silva añade presión a un final de temporada ya de por sí decisivo, ya que el City se encuentra a nueve puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, lo que convierte su próximo enfrentamiento del 19 de abril en el Etihad en un partido que debe ganar para mantener vivas sus esperanzas de conquistar el título. A esto se suma el inminente partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool, por lo que Guardiola debe gestionar con maestría el revuelo mediático que rodea a su fiel lugarteniente para garantizar que la temporada termine con un título. Independientemente de cómo concluya la temporada, el periodo de transición en el Etihad ha comenzado de verdad.