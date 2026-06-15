BÉLGICA-EGIPTO 0-0

GOLES: –

Bélgica debuta en el Mundial 2026 ante Egipto en el Seattle Stadium, en un duelo del Grupo G vital para ambas selecciones. Los Diablos Rojos de Rudi García buscan una victoria que los afiance como líderes, mientras los Faraones aspiran a hacer historia.

Los belgas, que han completado una exitosa transición generacional, cuentan con un mediocampo liderado por Kevin De Bruyne y con Jeremy Doku, extremo imprevisible que ya ha demostrado su peligro en la preparación. Toby Alderweireld lo define como «fútbol en estado puro».

Egipto responde con su gran arma: Mohamed Salah. Para la estrella del Liverpool este Mundial tiene un sabor especial; quizá sea su última oportunidad de dejar huella en la cita más importante. Tras la decepción de 2018 y la ausencia de 2022, el ‘10’ busca su momento estelar.

Hossam Hassan ha construido un equipo sólido, ordenado atrás y listo para contraatacar con Salah y Omar Marmoush.

García debe equilibrar el ímpetu ofensivo sin exponer a su defensa a los contraataques. Un duelo entre la fantasía belga y la solidez egipcia que se anuncia táctico e intenso.







