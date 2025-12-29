Getty Images
Barcelona se fija en estrella de la Juventus como posible reemplazo de Robert Lewandowski en transferencia libre
Lewandowski sigue sin estar seguro de su futuro.
Lewandowski, cuyo contrato se acerca a su vencimiento, ha reconocido que no se ha tomado una decisión clara sobre si su viaje en Cataluña continuará más allá de la temporada 2025-26 después de superar algunos problemas de lesiones este año.
Mientras hablaba con el periodista polaco Bogdan Rymanowski a principios de este mes, Lewandowski ofreció una evaluación sincera de su situación, revelando tanto reflexión como contención. Dijo: "Todavía tengo tiempo para tomar una decisión. En este momento, no sé dónde quiero jugar. No hay necesidad de pensarlo todavía. No sé qué dirección tomar, pero no tengo ninguna presión."
Lewandowski subrayó que las discusiones con la jerarquía del Barcelona siguen siendo distantes en lugar de tensas, y que las consideraciones financieras no son el factor determinante. "No estoy hablando con el entrenador sobre clubes interesados," añadió. "No se trata de reducir mi salario a la mitad. Mucho depende del plan del club y de lo que yo quiera."
El Barça identifica a Vlahovic como reemplazo de Lewandowski.
Mientras el futuro de Lewandowski sigue siendo incierto, el Barcelona ha comenzado su búsqueda del reemplazo del delantero polaco. Según Marca, los gigantes catalanes han identificado al astro de la Juventus Dusan Vlahovic como un reemplazo similar para Lewandowski. El contrato actual de Vlahovic en Turín es válido hasta el final de la campaña 2025-26, después de lo cual se convertirá en agente libre.
Mientras Hansi Flick considera a Ferran Torres como una opción perfecta para reemplazar a Lewandowski en su once inicial, el club también querría a alguien para fortalecer el ataque y llenar el vacío que dejará la salida de Lewandowski el próximo verano.
Vlahovic ha tenido dificultades con problemas de forma y condición física en la temporada actual, ya que solo ha marcado tres goles en la Serie A y en la Liga de Campeones. Además, sufrió una lesión en el aductor hace solo un mes y no volverá a la acción al menos hasta el primer partido de 2026.
El Bayern está interesado en Vlahovic.
El jugador cedido del Chelsea, Nicolas Jackson, podría dejar el Bayern de Múnich el próximo verano una vez expire su contrato de cesión, ya que es poco probable que los gigantes bávaros hagan permanente su traspaso. Con el futuro de Jackson incierto, los campeones alemanes han comenzado a buscar otras opciones y Fabrizio Romano afirmó que Bayern mantuvo conversaciones en octubre con representantes del delantero de la Juventus, Vlahovic. El delantero serbio de 25 años es considerado un candidato fuerte y probablemente será una opción más asequible, especialmente dado que su contrato vence el próximo verano.
Lewandowski podría dirigirse a Arabia Saudita
En medio de un futuro incierto en el Camp Nou, el interés por Lewandowski se está intensificando en todo el mundo. Según el medio español AS, su agente Pini Zahavi está preparado para mantener nuevas conversaciones con funcionarios de la liga profesional saudita antes de la ventana de transferencias de enero. El informe afirma que ya se ha presentado una oferta, aunque las identidades de los clubes involucrados siguen sin revelarse. La atracción de Oriente Medio es evidente. La liga profesional saudita ya ha atraído a algunos de los nombres más reconocibles del deporte, incluidos Cristiano Ronaldo en Al-Nassr y Karim Benzema y N’Golo Kante en Al-Ittihad.
Para Lewandowski, la perspectiva de un capítulo final en una liga en rápida expansión, acompañado de una recompensa financiera significativa, se entiende que es atractiva. Arabia Saudita no es el único destino que se está considerando.
A principios de este mes, la BBC informó que los representantes de Lewandowski también habían mantenido conversaciones con el Chicago Fire sobre un posible traslado a la Major League Soccer. El Chicago Fire no ha ocultado su deseo de fichar a una estrella global y se cree que han identificado a Lewandowski como un objetivo prioritario durante varios meses.
