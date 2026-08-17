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«Atraído por la historia»: Djed Spence explica su decisión de dejar el Tottenham por el Inter
La tradición de títulos seduce al defensa
El versátil lateral completó oficialmente el sábado un traspaso de 35 millones de euros (30 millones de libras) para reforzar la defensa del vigente campeón de Italia. El defensa, nacido en Londres, regresa a la península dos años después de una cesión de 16 partidos en el Genoa en la segunda mitad de la temporada 2023-24. Durante sus cuatro años vinculado al Tottenham tras su llegada desde el Middlesbrough en 2022, también adquirió una valiosa experiencia europea y nacional durante sus cesiones en el Rennes y el Leeds United.
- Getty Images Sport
Las cesiones en el extranjero impulsan la madurez
En declaraciones a la web oficial de su nuevo club, el jugador de 26 años subrayó que la tradición ganadora del Inter y su prestigioso palmarés fueron los factores decisivos en su decisión de dejar la Premier League. Dijo: "Sin duda me atrajo la historia. Solo hay que mirar detrás de nosotros todos esos trofeos. Este es realmente un club enorme. Es un gran paso para mí y para mi familia. Estoy encantado de estar aquí y listo para empezar".
El internacional inglés también cree que sus anteriores cesiones en Francia e Italia contribuyeron de forma significativa a su madurez: "Me han marcado mucho. Aprendes muchísimo cuando juegas en el extranjero. Puedo decir que me hice un hombre cuando estaba en el extranjero y estoy agradecido por esas experiencias".
Caras conocidas dan la bienvenida al recién llegado
En el vestuario del Inter, el nuevo fichaje se reencontrará con John Stones, su compañero en Inglaterra en el reciente Mundial, así como con el portero suplente Josep Martinez, que jugó a su lado durante su cesión en el Genoa.
Spence se convierte en el quinto fichaje del verano del Inter tras las llegadas de Stones, Manuel Akanji, Aleksandar Stankovic e Ivan Provedel. Al hablar de sus nuevos compañeros, reveló: «Aún no he hablado con ninguno de ellos, pero estuve con Martinez en el Genoa hace dos años y con Stones en el Mundial. Los dos me enviaron mensajes en los últimos días. Estoy deseando verlos y empezar».
- Getty Images Sport
El choque inaugural pone a prueba la preparación
Tras una impresionante campaña en el Mundial, en la que ayudó a Inglaterra a asegurarse el bronce con 19 entradas, se espera que se adapte rápidamente a las órdenes de Chivu. Su primera prueba oficial llegará el próximo sábado en el debut de la Serie A ante el Monza. Se espera que su presencia aporte estabilidad inmediata en el carril derecho mientras el club aspira a defender su corona del Scudetto.
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