Ángel Correa sería uno de los ambiciosos objetivos del Inter Miami para 2026

Desde su llegada desde el Atlético de Madrid antes del Apertura 2025, Correa rápidamente se ha establecido como una figura central en el ataque de Tigres. Su pedigrí europeo, creatividad en el último tercio y liderazgo ayudaron a impulsar al club a la final de la liga y consolidaron su estatus como uno de los fichajes más influyentes en la historia del fútbol mexicano.

En este momento, Correa parece cómodo en Nuevo León, y una salida a corto plazo parece poco probable. Mientras tanto, Inter Miami continúa explorando el mercado, con Giovanni Lo Celso -actualmente en el Real Betis- emergiendo también como un objetivo alternativo mientras el club planifica su próxima fase.