Ángel Correa sería uno de los ambiciosos objetivos del Inter Miami para 2026
Una temporada fuerte aumentó el valor de mercado
El impacto de Correa en la Liga MX no ha pasado desapercibido. Después de una campaña impresionante con Tigres, en la que registró ocho goles y cuatro asistencias, el delantero argentino ha visto aumentar su valor, atrayendo el interés de clubes fuera de México. Inter Miami, los actuales campeones de la MLS Cup, están entre los que están siguiendo su situación mientras evalúan refuerzos de alto perfil de cara a 2026 - según Record.
Interés de Inter Miami
Un posible reencuentro con Lionel Messi se destaca como un factor clave que podría hacer que el destino en la MLS sea atractivo. Su relación de larga data en el equipo nacional de Argentina añade una dimensión personal a cualquier posible movimiento. Correa tiene 28 partidos internacionales con tres goles.
Uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX...
La situación actual de Correa, sin embargo, favorece fuertemente a Tigres. Tiene contrato hasta 2030 y gana cerca de $4 millones anuales, lo que lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX. Esas cifras por sí solas complican cualquier transferencia, especialmente dadas las limitaciones salariales y las reglas de plantilla en la MLS. Para que Tigres siquiera considere negociaciones, se tendría que hacer una oferta convincente.
Las Garzas buscan añadir un creador de juego
Desde su llegada desde el Atlético de Madrid antes del Apertura 2025, Correa rápidamente se ha establecido como una figura central en el ataque de Tigres. Su pedigrí europeo, creatividad en el último tercio y liderazgo ayudaron a impulsar al club a la final de la liga y consolidaron su estatus como uno de los fichajes más influyentes en la historia del fútbol mexicano.
En este momento, Correa parece cómodo en Nuevo León, y una salida a corto plazo parece poco probable. Mientras tanto, Inter Miami continúa explorando el mercado, con Giovanni Lo Celso -actualmente en el Real Betis- emergiendo también como un objetivo alternativo mientras el club planifica su próxima fase.
