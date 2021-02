¿Quién es Pablo Solari, delantero de Colo Colo?

Conoce al delantero argentino que gracias a su gol, el Cacique logró permanecer en Primera División.

Pablo Solari logró escribir su nombre con letras de oro en la historia de Colo Colo y todo por las agallas de marcar su primer gol como futbolista profesional en el partido de promoción donde el Cacique se jugó la permanencia en el fútbol chileno.

En el Colo Colo vs U. de Concepción, el atacante demostró que la edad es solo un número porque entrró por banda y dribló a dos rivales para después marcar el 1-0 que hizo gritar a toda la fanaticada de los Albos. La diana significó la salvación de la B por lo que entró en la historia grande cacique.

"Estoy emocionado por hacer un gol en una instancia así. Fui a saludar al técnico (Hugo Balladares), que lo conozco del partido pasado, y lo fui a animar. Presión no, siempre tranquilo. Está bien que debuté acá, mis compañeros me dieron su confianza. Me voy a quedar este año, en el club más grande de Chile. Me encantaría, nunca me lo voy a olvidar el equipo en el que debuté", expuso después del logro de cierre de temporada en el playout local.

La mayoría lo conoce desde hace unos meses, pero ¿quién es este chico que va que vuela para ser un futbolista de talla internacional? En Goal te lo decimos.

Perfil de Pablo Solari

Pablo César Solari nació un 22 de marzo del 2001, en la Provincia de San Luis, Argentina. Su gusto por el balón lo llevó a probarse en las inferiores de Talleres de Córdoba, donde se quedó y estuvo cerca de debutar profesionalmente.

Con el primer equipo llegó a ser citado en un par de ocasones, pero no tuvo la oportunidad de ver minutos pese a que se hablaban buenas cosas de él como extremo o delantero centro. Eso provocó que en noviembre del 2020, Walter Lemma, ex entrenador de las reservas de Talleres y actual ayudante técnico de Gustavo Quinteros en Colo Colo, se lo llevará al conjunto chileno en calidad de préstamo hasta finales de enero del 2021.

Con la necesidad de sumar puntos y de colocar a jugadores que se entregaran por la camiseta de Albos, Quinteros decidió darle oportunidad a Pablo Solari con el primer equipo, pese a que en un inicio se dijo que iba para la Sub-20. Fue la mejor decisión.

Su debut

El 5 de diciembre del 2020 es una fecha que Pablo jamás va a olvidar en su vida, porque fue el día en que pisó por primera vez una cancha profesional. En el estadio de Huachipato, el joven de tan solo 19 años ingresó al campo en reemplazo de Matías Fernández. Desde entonces, su desborde y gran capacidad para llegar al área rival le concedieron más minutos con el primer equipo del Cacique.

Para el 23 de enero del 2021, Solari mostró más detalles del gran futbolista que puede llegar a ser al brindar su primera asistencia en el triunfo del Colo sobre Coquimbo Unido. Su actuación fue tan buena que se le eligió como el jugador destacado del encuentro. A partir de ahí, se adueñó de la banda derecha del club.

Cuando parecía que el futuro de Pablo Solari estaba lejos de Colo Colo, el equipo de Macul logró extender el préstamo del atacante hasta diciembre del 2021. Y si nos trasladamos al partido de Promoción contra la Universidad de Concepción, podemos resumir que el cuadro de Albos hizo el negocio de su vida con este muchacho, quien acaba de marcar su primer gol que vale la permanencia de la escuadra en Primera.

Además de esto, la calidad de Pablo lo llevó a ser considerado con la Selección Sub-20 de Argentina que disputó el Torneo Internacional Sub-20 de la Alculdia de 2019. Ahí, logró marcar un gol frente a Mauritania.

Así es como va la trayectoria de un jugador que pinta para cosas enormes.