Formación de Olympique de Marsella vs. Stade Brest, por la Ligue 1: once titular, convocados y banca de suplentes

El cuadro focense se aferra a la última chance de lograr el boleto directo a Champions: debe ganar y esperar que Lens se caiga en el tramo final.

Olympique de Marsella recibe este sábado al Stade Brest en el Orange Vélodrome, en encuentro válido por la penúltima jornada de la Ligue 1.

Los Olímpicos llegan a esta cita luego de perder por 2-1 contra el Lille en el Bollaert-Delelis, comprometiendo sus chances de clasificar de manera directa a la fase de grupos de la próxima edición de la UEFA Champions League.

Con la derrota, la séptima de la campaña, el equipo que defiende Alexis Sánchez se mantuvo en el tercer puesto con 73 puntos, cinco por detrás del Lens que, por ahora, le está quitando el puesto en la carrera inmediata por la Orejona, el principal objetivo del Niño Maravilla al momento de fichar con el club de la Costa Azul.

¿Cómo verlo por TV y ONLINE?

Ahora los Minots necesitan un milagro para saltarse la ronda previa del certamen europeo ya que ni el AS Monaco (65) ni los Dogos (63) pueden igualar su línea: están obligados a vencer a Les Ty' Zefs, y al Ajaccio en la última fecha, además de esperar que Les Sang et Or se caiga en los últimos dos compromisos que restan para la finalización del torneo galo que lidera el Paris Saint-Germain, quienes, a la misma hora, podrían revalidar el título de campeón en la casa del Racing de Estrasburgo. A los de Christophe Galtier solo les basta el empate en el Stade de la Meinau.

"Mientras sea posible matemáticamente, seguiremos creyendo en ello. Va a ser difícil, pero aún así tendremos una muy buena temporada", sostuvo el técnico croata Igor Tudor luego del traspié en la ciudad de Villeneuve-d'Ascq.

Pero la tarea no será sencilla puesto que los dirigidos por Éric Roy llegan con el ánimo a tope luego de hilvanar dos triunfos consecutivos, el último sobre el Clermont (2-1) en el Francis-Le Blé.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Olympique de Marsella - Stade Brest FECHA Sábado, 27 de mayo ESTADIO Orange Vélodrome HORARIO 15:00

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

Olympique de Marsella:

Pau López; Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi; Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Sead Kolašinac; Cengiz Ünder, Ruslan Malinovskyi; y Alexis Sánchez. DT: Igor Tudor.

Stade Brest:

Marco Bizot; Kenny Lala; Brendan Chardonnet, Jean-Kévin Duverne, Lilian Brassier; Pierre Lees-Melou, Haris Belkebla; Romain Del Castillo, Franck Honorat, Jérémy Le Douaron; y Steve Mounié. DT: Éric Roy.