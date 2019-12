Valverde: "Nos encanta que Ansu sea nuestro"

El técnico se rinde al guineano y a Carles Pérez, señala que su rendimiento fue "excelente" y se muestra favorable a jugar el Clásico: "sería ya hora"

REACCIONES

ERNESTO VALVERDE atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa tras el 1 a 2 a domicilio del Inter, un partido intrascendente que los azulgrana lograron ganar en la última jornada de la fase de grupos de la .

Conclusiones . "Había muchas novedades, también lo era que cambiamos el esquema en función de los jugadores que teníamos y nos costó empezar; en el inicio presionaron mucho y nos costó salir con el balón jugado, el campo no ayudó, pero ellos bajaron el nivel y logramos afianzarnos para llegar a su área, tuvimos que estar muy atentos a las vigilancias a Lukaku y Lautaro porque son fortísimos, ellos se lo jugaban todo y nuestros jugadores rindieron de forma excelente en un partido de gran competitividad, estamos contentos".

Carles y Ansu . "Han llegado este año al primer equipo, son muy jóvenes, especialmente Ansu, era un partido complicado para salir de inicio, en el frente tenía una defensa experimentada a la que no suelen meter goles pero él tiene gol y un golpeo seco, luego Ansu es un goleador nato que ha pasado por alguna molestia pero hoy ha salido, ha marcado y se ha convertido en el jugador más joven en marcar, nos encanta que sea nuestro".

Aleñá . "No me ha sorprendido, es un gran jugador, me hubiera gustado haberle dado más minutos pero hay muchos jugadores y según van pasando los partidos he optado por otros, confío en él y le considero muy útil".

Neto . "Tenía ganas de que jugara y sabemos que es un gran portero, no ha podido demostrarlo porque Marc está en un estado de forma increíble, a veces cuando no se ve en este caso a Neto todo el mundo está expectante pero nosotros teníamos esta seguridad".

Fase de grupos . "Nunca he ganado la Champions League, estamos en el proceso de querer ganarla como quieren todos pero es una competición en la que no puedes tener malos días y tienes que demostrar un nivel de competitividad alto durante los noventa minutos porque cinco te sacan de la competición, el año pasado el perdió tres partidos en la fase de grupos y nosotros llevamos años sin perder ninguno, es una competición diferente a la Liga y penaliza mucho tener momentos de debilidad y eso es lo que hay que evitar".

Rotaciones . "Tenemos una obligación muy grande con nuestro club y con esta competición, también los jugadores lo sienten así, hubo cambios y fue un partido con mucha complicación para los jugadores, así lo decidí, pero hemos demostrado que tenemos que ir a ganar siempre y hoy no iba a ser una excepción".

Momento de forma . "Estamos bien pero prefiero verlo de una forma más contínua, también tuvimos que pasar por las dificultades del inicio, con nuestros delanteros lesionados, que tuvieron que ponerse en forma sobre la marcha y nos ha costado, ha sido una fase de grupos difícil y hemos tenido que sufrir pero estamos aquí y ahora tenemos un reto importantísimo, tres partidos antes de terminar el año y queremos terminar bien".

Plantilla . "Estamos muy contentos por cómo han respondido, especialmente los jóvenes, no se me escapa que todo se ve en función del resultado y el trabajo siempre está ahí, es importante que cojan el punto de confianza".

Clásico . "Estamos yendo muy lejos, creo que se va a disputar el partido y espero que sea de forma normal, que la gente pueda reivindicar y haya libertad de expresión como siempre ha habido, no tengo dudas, y creo que el partido se disputará aunque cueste llegar al campo, ya va siendo hora, además".

CARLES PÉREZ compareció a pie de campo tras el partido.

Debut . "Es un sueño jugar aquí, debutar y marcar es un sueño".

Partido . "Nos costó entrar en el juego pero cuando marcamos pudimos controlar".

Gol. "Tengo buena relación con el gol, aproveché la oportunidad".

Ocasiones . "No se la pasé a Luis al final, me salió chutar".

Nuevo contrato . "No cambia nada, seguiré trabajando igual, intentando aprovechar las oportunidades y disfrutando, no tenía ni idea de ello pero estoy muy feliz, contento por ayudar al equipo".

Precocidad de Ansu. "Tiene un talento increíble, los dos somos un ejemplo para la Masía, si se cree, se puede, el confía en la gente de la Masía".

¿Ansu eclipsa? "Para nada, sé que somos dos jugadores que subimos de abajo y somos un ejemplo, que vean que se confía en la cantera".

ANSU FATI compareció en BarçaTV.

Gol. "Se la doy a Suárez y él me la deja, me sorprendió el campo en silencio, estoy super feliz".