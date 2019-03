Ureña: "Yo nunca dije que iba a ser goleador"

Primera División de Costa Rica: El delantero de Alajuelense aseguró que sus aportes dentro de los campos de juego no se reducen a los goles.

Marco Ureña llegó en enero a Alajuelense como una importante carta ofensiva para el equipo que dirige el colombiano Hernán Torres. Sin embargo, el jugador de 28 años todavía no ha aportado lo más importante que acompaña a un delantero: el gol.

El último partido en el que Ureña se quedó sin marcar fue el de este domingo ante UCR, en el que además se tuvo que ir reemplazado por un problema muscular.

"Yo nunca dije que iba a ser goleador aquí, yo vine a ser campeón, no vine a ser la figura del equipo", dijo Ureña tras el partido en unas declaraciones recogidas por Everardo Herrera. "Yo estoy tranquilo, con la experiencia que tengo nunca he sido un delantero que me vuelva loco porque no llega al gol. Yo siempre he sido un delantero muy colectivo, muy de equipo", agregó.

Sobre la lesión muscular, Ureña dijo que puede deberse a la falta de pretemporada: "Vengo sin bases físicas. El cuerpo me está diciendo 'pare'", cerró.