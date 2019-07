Solskjaer y lesión de Alexis Sánchez: “Espero que esté en forma para entrenar y jugar de inmediato”

El DT del Manchester United se mostró confiado con que el chileno pueda superar la molestia física que lo sacó del partido de La Roja ante Argentina.

El técnico de , Ole Gunar Solskjaer, espera contar con Alexis Sánchez en tres semanas. Así lo aseguró esta jornada durante la conferencia de prensa que ofreció en Perth, , lugar en que los Diablos Rojos realizan su gira de pretemporada antes del primer partido del Tour 2019 contra Perth Glory.

El DT noruego puso ese plazo a propósito de la lesión que sufrió el Niño Maravilla en la definición por el tercer puesto de la y que lo obligó a salir del campo de juego frente a siendo posteriormente reemplazado. Al respecto, explicó que “no creo que la lesión de Alexis fuera tan grave”.

"El estará de regreso tres semanas después de su último partido (por ), lo que se cumplirá justo después de que regresemos de nuestra gira. Espero que esté en forma para entrenar y jugar de inmediato", subrayó.

En la escuadra de Old Trafford aún no tienen el diagnóstico sobre la dolencia del formado en , quien -según consignó La Tercera- solicitó a la ANFP no hacer público el parte médico, ya que él mismo desea llevarle aquella información a la institución.

Así, el nacido en Tocopilla podría disputar los últimos dos duelos preparatorios que tiene contemplados el United: el 30 de julio ante Kristiansund, en Oslo, y el 3 de agosto ante el , en Cardiff, antes del estreno en Premier League, el 11 de agosto frente al .

En otros temas, Solskjaer también se refirió al futuro de Paul Pogba, afirmando que el club inglés no ha recibido “ninguna oferta de ningún club” por el experimentado mediocampista. "Los representantes hablan todo el rato. Como dije, no hemos tenido ofertas de ningún club".

Y agregó sobre lo mismo que "Paul nunca se ha puesto fuera del equipo, siempre ha querido jugar, siempre ha dado lo mejor de sí mismo. Paul nunca ha sido una preocupación para mí. Cuando está en el campo trabaja duro. Es un verdadero profesional".

Finalmente, el entrenador descartó diferencias entre el francés y Jesse Lingard. “Sé que están aquí para vender periódicos y vender historias, pero eso no es nada. Son profesionales. Estaban dando un paseo y ha sido retratado como si fuera una pelea entre los dos chicos. La pretemporada ha sido muy buena hasta ahora”, cerró.