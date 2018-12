Solari: "Este Real Madrid no se cansa de ganar"

El técnico argentino, eufórico, se llevó la copa del Mundialito a la sala de prensa: "Pone el broche a una etapa difícil de repetir"

El Real Madrid conquistó este sábado el Mundialito de Clubes en Abu Dhabi, después de golear 4-1 al Al Ain. Santiago Solari, eufórico, se presentó en la sala de prensa con el trofeo que acredita al club blanco como campeón de campeones para analizar la victoria, y quiso otorgar todo el mérito de la victoria a sus jugadores: "No se cansan de ganar", explicaba.

Las mismas sensaciones ganar como entrenador que como jugador

“Esto es mérito de los futbolistas. También del club, que le pone un broche a una etapa maravillosa que intentaremos continuar. Ganar 3 Champions y 3 Mundialitos es algo difícil de repetir. Este grupo ha hecho historia. Ya les conté que le tengo mucho cariño a esta copa, vine en el 96 y sabemos lo difícil que es ganarla. Luego volví en el 2000 con el Real Madrid y la perdí, la gané en el 2002, y la perdí con el Atlante. Es un trofeo precioso, con un enfrentamiento de culturas deportivas. Y el mérito a quien le corresponde”.

¿Un impulso para el resto de la temporada?

“Este club está acostumbrado a repetir éxitos. Pero cuanto más ganas, más sabes lo difícil que es ganar. Como el avión: cuanto más viajas, más miedo tienes. Me gustó la seriedad que le han dado los jugadores a este torneo. Hicimos dos partidos muy completos. Aunque el fútbol te puede dar sorpresas. Lo manejamos como quisimos. Tiene mucho mérito: no se cansan de ganar”.

¿Cómo ha vivido estos dos meses como entrenador, coronados con este título?

“Creo que no hay que olvidar en absoluto los títulos conseguidos. Hay que tenerlos presentes, pero sin dormirse en los laureles. Esto va a la vitrina y afrontaremos los que siguen. Pero no hay que dejar de disfrutarlos. Ya iniciará el ciclo de críticas cuando lleguemos”.

¿Qué le pareció el rendimiento del Al Ain?

“El rendimiento del Al Ain fue estupendo. Fue el único que no fue campeón continental, y se ha plantado en la final. Luchó hasta que pudo”.

¿Hubo alguna dedicatoria especial de Florentino Pérez o de los jugadores en la intimidad?

“Eso forma parte de la intimidad. Estamos todos muy contentos. Aspirábamos a ganarlo. Le pusimos el foco en lo que teníamos que ponerlo, y ahora toca disfrutarlo”.

¿Qué es lo siguiente después de ganar el Mundialito?

“El siguiente paso es irnos de vacaciones”.

El artículo sigue a continuación

¿Cómo recuerda el camino que recorrió hasta llegar aquí?

“Todos salimos de algún lugar humilde y empezamos a crecer y a avanzar. El camino se estrecha mucho y es difícil llegar. Yo era muy joven cuando me encontré con Astrada [presente], ellos me hicieron campeón aunque metí algunos goles. El fútbol te da grandes alegrías e igual te hace sufrir mucho”.

El futuro en Europa

“La Liga de Campeones es la Liga de Campeones. Ya pensaremos cuando regrese, que queda más de un mes. A partir de octavos es muy difícil. Ahora tenemos un periodo de descanso, que han hecho un gran esfuerzo este semestre y en los últimos años”.

¿Fichajes en el mercado de invierno?

“Me encanta el ‘ha ganado, pero…’. No me corresponde discutirlo aquí. De lo que estoy seguro es que este equipo ha luchado este trofeo y merecen disfrutarlo. Me traje aquí esta copa para que la vieran, pero ahora se la voy a devolver a los jugadores, que es suya”.