Pasaquina está en huelga

El equipo oriental no recibe salarios desde noviembre.

Pese a ser autorizado para inscribirse en la Primera División del fútbol salvadoreño por la Federación Salvadoreña, el Pasaquina no recibe salarios. Los jugadores firmaron el finiquito antes del arranque del Clausura 2019, con la promesa que les pagarían lo adeudado desde noviembre del año pasado.

Referente a esta situación, el técnico Eraldo Correia comentó que: "Esta semana no se han presentado los muchachos a entrenar... Hay diferencias y no se ha trabajado, estoy en Pasaquina para cumplir mi obligación. Felizmente no hay partido”.

Pese a estar invictos en la liga, Correia lamentó que esta situación pueda afectar a su equipo: “Se tuvo un buen arranque, tomando en cuenta que es un equipo chico”.