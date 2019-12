Municipal Limeño ya tiene nuevo técnico

Los cucheros confirmaron a su nuevo estratega tras quedar eliminados del torneo Apertura.

Pocas horas pasaron tras la eliminación de Municipal Limeño a manos de Santa Tecla en las semifinales previas del torneo Apertura, cuando los cucheros confirmaron a su nuevo estratega en sustitución de Manuel Carranza Murillo, quien fungió como principal, pero de manera interina, después de la renunica de William Renderos Iraheta.

El sustituto es Misael Alfaro, quien se hará cargo del equipo en el Clausura 2020, noticia confirmada por Samuel Gálvez, presidente del equipo: “Es un hecho, nuestro próximo director técnico será el profesor Álvaro Misael Alfaro, he platicado ya con él, me he reunido con él y puedo adelantar que lo será para lo que resta de la temporada”.

A Alfaro lo acompañará Rafael Tobar, quien fue su asistente en Audaz y Chalatenango. La pretemporada de los santarroseños podría empezar el próximo 27 de diciembre, de cara al Clausura 2020 que iniciará en enero.