La entrevista de Juan Román Riquelme en Boca Predio: qué dijo sobre el presente del club y su futuro como dirigente

Riquelme charló con el canal oficial del club y brindó muchas frases interesantes de cara al futuro cercano boquense.

Juan Román Riquelme rompió el silencio el viernes por la tarde en Boca Predio. El ídolo máximo del club dio una entrevista por el canal oficial de la institución en donde habló de todo: pidió calma, apoyo a los jugadores y también le tiró un palito a la oposición.

Comenzó haciendo un balance de su gestión: "Van tres años, pasó muy rápido. Uno no se da cuenta, pero el día a día pasa rapidísimo. Pero también tengo que ser sincero: yo no pensaba que en tres años íbamos a poder lograr tantas cosas. En el momento que tomé la decisión de intentar volver al club, lo hice porque en los últimos años los hinchas de Boca no lo hemos pasado bien, hemos sufrido bastante. Durante la campaña he sido muy claro, que estaba cansado de ver al de enfrente pasarla muy bien. Hoy, en tres años, somos el club que más títulos ganó, han debutado treinta chicos". Román finalizó el concepto buscando persudir a su público respecto a las críticas que vienen teniendo: "Tuve la suerte de trabajar, ser hincha y jugador de este club. Lo disfruté muchísimo, ahora me toca disfrutar de este lado. Lo único que le pido a la gente es que no se deje enloquecer, que es lo que quieren hacer cada día. Las cosas van muy bien".

Además, salió a bancar a los pesos pesados del plantel, que últimamente son los más resistidos. Hizo especial hincapié en Sebastián Villa, a quien lo consideró "el mejor jugador del país", pero también en Pol Fernández: "Vino un año, ganó el bicampeonato y se fue a México. En el 2022 volvemos a traerlo y volvió a ganar el bicampeonato. Yo no puedo más que sacarme el sombrero con ese jugador, yo lo intenté y no lo pude lograr". Y cerró el concepto diciendo que "Villa, Fabra, desde que estamos acá nos regalaron seis titulos. Son estrellas, parte de nuestro club. Siento admiración por todos ellos".

Con respecto al flamante entrenador, Jorge Almirón, expresó "hemos traído un gran entrenador que creemos que su forma de ver el fútbol encaja con el grupo de jugadores que tenemos". También se manifestó con respecto a los anteriores: "en estos tres años que nosotros llevamos, hemos cumplido varias cosas que para nosotros eran importantes y creemos que poquitas veces habian pasado: darle la oportunidad a jugadores que han defendido la camiseta de nuestro club de la mejor manera".

Llegando al final de la charla exhortó al público para que crean en el nuevo proceso, y así poder ganar la cuenta pendiente de Riquelme como dirigente: "Soy de pensar que si el hincha, cuerpo técnico y jugadores estamos todos juntos vamos a tener muchísimas chances de jugar todos los partidos que nos quedan de Copa Libertadores".

Por último, mencionó la reciente presentación de su Agrupación “Soy Bostero”, expresando que "sé que para la agrupación se necesitaban 8.400 firmas, y poder decir que hemos presentado todo como corresponde con 10.715 firmas es una maravilla. Sin dudas que están todos locos. Intenté jugar lo mejor que pude, regalarles buenos partidos, pero no merezco tanto cariño. Eso lo tengo claro. Ojalá dure para siempre, porque es lo más lindo que me pasó en la vida".

La entrevista cerró como empezó, con Riquelme insistiendo en un mensaje de calma para el hincha y con una fuerte crítica a la oposición entre líneas: "Queremos mejorar, pero tengamos confianza que estos tres años fueron de maravilla. Volví al club porque estaba cansado que el rival de nuestra vida estaba bastante contento. Desde que nosotros estamos acá, hemos ganado casi siempre".