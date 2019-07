Kevin Santamaría espera por una oferta

El volante le vuelve hacer un guiño a los tecleños, a pesar que fue dado de baja

Kevin Santamaría se desvinculó del Santa Tecla FC, hace unas semanas, debido a que tenía una oferta para jugar en Dubái, pero esto ya fue descartado por el propio jugador.

La oferta nunca se concretó y al volante le gustaría volver al Santa Tecla, pero también comentó que espera ofertas de otros equipos.

“Si se da la oportunidad, con gusto, pero eso es algo que ya deciden ellos. Yo terminé bien con ellos. Siempre, Santa Tecla me trató de la mejor manera”, explicó Santamaría al periódico El Gráfico.

Por ahora no hay nada formal sobre la mesa, pero sí tiene un deseo: “Quiero ir a un equipo en el que me sienta cómodo. Ahora que ya sé que no me iré, espero tomar la mejor decisión. Quiero seguir con mi carrera”.