Juan Sarulyte: “No me echaron, me fui”

El técnico dio su versión sobre su salida del Jocoro.

Juan Andrés Sarulyte salir del Jocoro horas antes de enfrentar al 11 Deportivo, en un partido clave por salvar la categoría. El argentino explicó los motivos de su salida en el programa “Los Provocadores”.

“No me echaron, me fui. El problema fue que el administrador no quería pagar, además de las maneras de resolver el tema”, aclaró el entrenador suramericano que volvió a dirigir en la Primera División.

“Me descontaron más del impuesto de la renta que de lo que me pagaron. Había 25 platitos y 25 conitos para los entrenos. Jocoro no tiene estructura, presenta equipos solo por el compromiso”, se quejó Sarulyte, sobre las condiciones de trabajo que había en el equipo fogonero.

También le lanzó un dardo al técnico Juan Cortés, del 11 Deportivo, por las declaraciones del español tras perder el sábado pasado en Santa Rosa de Lima: “A la larga, la mentira se te cae, el marketing te sostiene, el software es una cosa vieja. Es una locura lo que dijo”.