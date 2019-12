Hugo Carrillo: “las mujeres se merecen todo el respeto”

El presidente de la FESFUT habló sobre el caso de supuesto acoso en las Selecciones femeninas de El Salvador.



Hugo Carrillo, en la conferencia que dio el jueves pasado para hablar de actos de indisciplina en la selección mayor masculina, también tuvo espacio para comentar y dar su postura sobre el escándalo de supuestos acosos en los combinados femeninos de El Salvador, hecho que diario1.com publicó una investigación donde también se detalla discriminación por parte de los entrenadores a las jugadores, por sus preferencias sexuales.



El mandamás de la Fesfut, Hugo Carrillo, dijo que los involucrados serian suspendidos: “Incluso ellos ya lo saben de primera mano, si existe una demanda, pero establecida, ellos están suspendidos y lo digo públicamente”.



“No debemos de tener temor, las mujeres se merecen todo el respeto, no puede haber ninguna discriminación y no lo voy a permitir, pero tampoco puedo decir 'sí', si no conocemos bien planteada la decisión”, agregó el presidente de la federación de fútbol.