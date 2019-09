La mejor versión de España acaba con su maldición rumana

En un grandísimo partido, doblegó a Rumanía a domicilio, con goles de Ramos, de penalti, y Paco Alcácer. Y con esa victoria, acabó con su particular maldición rumana. Entre otras cosas, porque España había jugado seis veces en suelo rumano y jamás había ganado: perdió 3-1 en Bucarest en 1962, empató 2-2 en Bucarest en 1975, perdió 1-0 en Bucarest en 1977, empató 2-2 en Craiova en 1979, perdió 3-1 en Bucarest en 1987 y empató 0-0 en Cluj en 2016. Rumanía era el país en el que más veces había jugado la selección española sin ganar, hasta esta noche.

España no le ganaba a Rumanía desde el 18 de junio de 1996, en la fase de grupos de la de (goles de Manjarín, Raducioiu y Amor), partido que se jugó en Leeds. Esta noche repitió y consiguió tres puntos vitales en su camino para la clasificación de la próxima Eurocopa del año 2020. Y ganar en el fortín rumano no era nada fácil, tenía gran dificultad: entre otras cosas, porque Rumanía no perdía un partido oficial en casa desde el 11 de noviembre de 2016 (0-3 contra en la fase de clasificación para 2018).

Ahora, con los tantos de Ramos y Alcácer, el combinado nacional español enfila su clasificación para la Eurocopa. Y además, concatena 26 victorias en sus últimos 27 partidos de clasificación para este torneo. Sólo perdió antes Eslovaquia, el pasado 9 de octubre de 2014, en Zilina. Una trayectoria casi inmaculada.

