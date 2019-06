La excusa de Scaloni tras la derrota ante Colombia

El DT se quejó del estado del campo de juego del Arena Fonte Nova. "Deja mucho que desear que estos futbolistas tengan que jugar así", expresó

arrancó con el pie izquierdo en la : Colombia le propinó un contundente 2-0 y dejó a Lionel Scaloni con más dudas que certezas sobre su equipo. Aunque dijo que lo que más le gusto del seleccionado fue el complemento, utilizó una insólita excusa a la hora de analizar el juego.

"Me parece lamentable el estado de la cancha. Fue el primer partido, no me quiero imaginar lo que va a ser de acá en adelante Deja mucho que desear para que jueguen estos futbolistas", expresó el entrenador. Además, aseguró que "el segundo tiempo del equipo fue muy bueno" y que "los goles fueron de contragolpe".