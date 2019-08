El gesto de De Rossi con un jugador de Aldosivi

Lucas Villalba, defensor del Tiburón, contó una anécdota que tuvo con el italiano tras el triunfo del Xeneize.

En la TV se vio cómo Daniele De Rossi se sacó el short en el medio de la cancha y se lo regaló a una chica que lo esperaba en la tribuna. Lo que no se vio fue que también le prometió la camiseta a Lucas Villalba, el lateral izquierdo de . Un gesto que pasó desapercibido para todos, menos para el ex-Independiente.

Así lo relató el propio defensor en su perfil de Facebook, en donde destacó el gesto que tuvo el italiano: "Cuando terminó el partido, pateé de mitad de cancha y la pelota entró, pero el árbitro ya había pitado. Él estaba al lado mío, sonrío y me dijo 'qué golazo'. Ahí le pedí la camiseta, me dijo que sí y nada más. Después, me llegó al vestuario. Otros, con mucha menos trayectoria, me han llegado a decir 'fulano no cambia la remera'". "Son valores que me guardo de mis colegas", agregó.