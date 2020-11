Duelo nacional por la muerte de Maradona: ¿qué implica la medida del gobierno nacional?

Alberto Fernández dispuso tres días de luto por la partida del ídolo nacional, pero no se suspenderán actividades.

El dolor por la muerte de Diego Maradona se extiende a lo largo de todo el país. El shock inicial dio paso a la tristeza por la partida de uno de los máximos ídolos de la historia argentina y es por eso que Alberto Fernández tomó la decisión de dar tres días de duelo nacional. Pero, ¿qué significa esto?

El luto se establece cada vez que muere una figura trascendente y se toma como una medida protocolar que invita a la población a la memoria de la persona fallecida. Esta decisión está acompañada por otros gestos, como la bandera a media asta en todos los edificios públicos y plazas del país y la iluminación de estatuas y edificios singificativos, como el Obelisco o el Planetario.

Por otro lado, junto con el duelo se puede decretar la suspensión de una parte o todas las actividades, como los trabajos en la educación pública o las clases. Sin embargo, esta vez no habría asueto, a pesar de que aún no salió publicado en el Boletín Oficial de manera oficial, por lo que no se sabe con exactitud hasta dónde llega el alcance de la medida.