Cuando Messi dijo que no al Inter por lealtad al Barcelona

El director deportivo del Inter en 2008, Marco Branca, desvela que el rosarino les dio calabazas cuando apenas tenía 21 años.

Leo Messi es uno de los mejores juagadores de la historia y sin duda es el mejor que se ha puesto la camiseta del . El rosarino lleva toda su carrera deportiva ligado a la entidad catalana pero se ha desvelado que el Inter de Milán trató sin éxito de cerrar su fichaje en 2008.

El director deportivo del conjunto italiano en aquella época, Marco Branca, desveló que intentaron cerrar su fichaje en 2008 cuando Messi sólo tenía 21 años pero ya era titular en el Barcelona y estaba completamente asentado en el primer equipo desde hacía un par de temporadas.

"Sí, nos movimos en esa dirección, pero Leo no quería irse de Barcelona, estaba muy agradecido. El aspecto económico no siempre es lo primero. No todo es el dinero", explió en una entrevista a TMW Radio.

Ese mismo verano, Messi no sólo dijo no al Inter, si no que ocurrieron dos de los hechos más relevantes de su carrera, ya que ganó la medalla de oro en los de Pekín 2008 y empezó a trabajar con Pep Guardiola, un entrenador con el que lo acabó ganando todo en el Barça.

De hecho, el presidente del , Ángel Torres, también ha explicado que pudo contar con el argentino cedido en aquellos primeros años de profesional: "En el primer o segundo año de Messi lo tuvimos casi hecho para que viniera al Getafe cedido. Al final, Rijkaard no aceptó y nos quedamos con las ganas".