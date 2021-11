Atlético Nacional: la cabeza está en la final de Copa

En el marco de la celebración del Día del Hincha Verdolaga y con un partido de contrastes en sus emociones, Atlético Nacional y Bucaramanga repartieron los puntos en el Atanasio Girardot. El verde sumó uno más para la Reclasificación y el ‘Leopardo’ otro para acercarse al grupo de los ocho.

Por como se afrontó desde la vereda del local, un partido de trámite para cumplir con lo que queda del calendario regular, antes de entrar en la definición. La cabeza de Nacional, evidentemente, estaba más en el próximo juego ante Pereira por la final de la Copa, que en la fecha 18 del campeonato.

Anticipándose a lo que será ese primer juego ante el Matecaña, sin Sebastián Gómez ni Yerson Candelo por la convocatoria a la Selección Colombia, Restrepo optó por darle minutos a Jonathan Marulanda en el lateral derecho y afinar las tuercas. En el medio, todo igual con la dupla Perlaza – Rovira. Nacional buscó la victoria en el primer tiempo y de no ser por Chaverra lo hubiese logrado.

Después, en los últimos 45 se conjugaron dos factores: los paisas sacaron el pie del acelerador y los bumangueses reajustaron la defensa para cerrarse aún más y complicar a los locales. Pocas emociones, Chaverra respondió en las que se le necesitó y Restrepo siguió oxigenando al equipo para el próximo desafío.

¿Hizo mal Nacional en no desgastarse más de lo necesario? No, no del todo. Se le podría reprochar que debió aprovechar la oportunidad de probar variantes ante un equipo replegado pues es posible que Pereira tenga la misma intención el miércoles, pero pensando en todo lo que estará en juego ese día, es entendible la postura del equipo.

Sí, otro empate en el Día del Hincha Verdolaga para el historial, pero es que de ganar la Copa BetPlay, Nacional le va a celebrar el día a su afición como más le gusta y eso importa más que hacerlo en una fecha prestablecida.