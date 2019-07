Águila realizará modificación ante Santa Tecla

El campeón del Clausura 2019 se enfrentará al monarca de Copa El Salvador.

Este sábado, en la ciudad de Washington, a las 5:30 p.m. (hora de El Salvador), se verán las caras Águila contra Santa Tecla para definir al monarca de la primera edición del .

Águila va a mostrar una modificación en el equipo titular, pero el técnico Carlos Romero aún no define si va a jugar con Diego Coca o Edgardo Mira en el mediocampo, este último recién contratado por el equipo emplumado.

El timonel de los emplumados dijo que puede mostrar otras variantes en la zona media, debido a que no podrá contar con Walter Chigüila, concentrado con la Selección Sub 23: “Podría haber dos o tres variantes en el medio campo, por lo demás se mantiene la base con el que he estado trabajando y con el que terminé la temporada anterior”.