Turquía y Francia se enfrentan con el arranque de una nueva era para Les Bleus, que llegan al Estadio de Kocaeli bajo el mando de Zinedine Zidane. Los turcos ganaron el último duelo en casa ante los franceses en junio de 2019, pero los datos sugieren que los visitantes deberían imponerse desde el principio en este pronóstico Turquía vs Francia.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Turquía 0-2 Francia

Pronóstico de goleadores: Francia: Olise, Mbappé

Turquía y Francia arrancan su participación en el Grupo A1 de la Liga de Naciones 2026/27 el viernes por la noche en Kocaeli. Zinedine Zidane dirige a la selección francesa por primera vez.

Zidane sustituye a Didier Deschamps, quien dejó su cargo tras un Mundial duro para Les Bleus. Los franceses partían como favoritos antes del torneo para levantar el trofeo, pero finalmente acabaron cuartos tras caer 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

La nueva era de Zidane arranca con cinco jugadores sin internacionalidades previas que reciben su primera convocatoria con la selección absoluta francesa. Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha y Esteban Lepaul han sido incluidos por primera vez en la lista. Kylian Mbappé continúa como capitán.

Turquía vivió un Mundial 2026 amargamente decepcionante bajo las órdenes de Vincenzo Montella. Los turcos no marcaron en 2 de sus 3 partidos de grupo, incluida una inesperada derrota ante Australia. Cerraron su participación con una victoria por 3-2 sobre los anfitriones, Estados Unidos, aunque no fue suficiente para avanzar a la fase eliminatoria.

Montella y Turquía deben ahora reagruparse. El técnico ha convocado a 33 jugadores para el exigente calendario de septiembre y octubre en la Liga de Naciones. Dos nombres importantes están ausentes: Kenan Yildiz (pie) y Hakan Calhanoglu (ingle) son baja por tiempo indefinido.

Alineaciones probables Turquía vs Francia

Posible alineación de Turquía:

Çakır, Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu, Özcan, Yüksek, Yılmaz, Güler, Aktürkoğlu, Uzun

Posible alineación de Francia:

Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Koné, Camavinga, Cherki, Olise, Mbappé, Doue

La Francia de Zidane busca un inicio contundente

Zidane querrá sin duda dejar una declaración de intenciones en su primer partido al mando. El exentrenador del Real Madrid ha esperado con paciencia la oportunidad de dirigir al país que representó a nivel internacional.

Con toda la atención puesta en Francia el viernes, Zidane espera que sus jugadores sean asertivos desde el primer minuto. Para su fortuna, cuenta con el material humano capaz de aprovecharse si Turquía sale lento de inicio.

Francia ha abierto el marcador en 8 de sus últimos 10 partidos. Sus rivales, por su parte, han encajado primero en 4 de sus últimos 5 encuentros, incluidos los 3 partidos de grupo del Mundial 2026. Son patrones evidentes sobre los que construir un pronóstico.

Turquía es baja en dos de sus mejores creadores, Yildiz y Calhanoglu. Esto podría dar a Francia la oportunidad de tomar el control desde temprano. Esperamos que Les Bleus se pongan por delante al descanso, con una probabilidad implícita cercana al lanzamiento de una moneda (51,3 %).

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El ritmo goleador doméstico de Olise impresiona

El delantero del Bayern de Múnich atraviesa posiblemente el mejor momento de su carrera. Ha marcado un gol por partido con el Bayern en la Bundesliga y firmó un doblete en su primera aparición en la UCL esta temporada.

Sus números respaldan este buen rendimiento reciente. Ha acumulado 17 intentos de gol, nueve de los cuales han ido a portería. Anotó un hat-trick y dio una asistencia en la reciente goleada del Bayern por 7-0 ante el Union Berlín.

Olise también rinde con su selección. En junio anotó un hat-trick en el amistoso de preparación para el Mundial ante Irlanda del Norte. El mercado implica solo un 35,7 % de probabilidad de que marque, y a la vista de su forma reciente esto nos parece demasiado cauto, por lo que nos quedamos con esta opción.

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Turquía no encuentra una vía clara al gol

Montella tiene un problema serio en el último tercio con su equipo turco. No marcaron en dos de sus tres partidos de grupo en el Mundial 2026. Las cosas no pintan mejor con Yildiz y Calhanoglu apartados para la visita de Les Bleus.

Eso deja a Arda Güler con gran parte de la responsabilidad ofensiva. Aunque presenta una tasa de participación en gol del 42,58 % en LaLiga 2026/27, resulta difícil imaginarlo desbordando en solitario la defensa francesa. Lacroix y Upamecano tienen suficiente velocidad y potencia para mantener a Güler bajo control.

El ambiente en Kocaeli promete ser intenso. Sin embargo, la falta de un referente ofensivo turco quedará aún más expuesta frente a uno de los mejores combinados del mundo. La línea de Francia ganará a cero resulta sorprendentemente alta.

Puede que esto se deba en parte a la extraña derrota por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial. Aun así, creemos que hay más de un 35,7 % de probabilidad implícita de que Les Bleus se lleven los tres puntos sin encajar.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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