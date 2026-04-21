PSG vs Nantes Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 22/04/26

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Mejores apuestas PSG vs Nantes

Ambos marcan - Sí ⭐ @ 1.83 en 1xBet

Menos de 3.5 goles totales ⭐ @ 1.94 en 1xBet

Khvicha Kvaratskelia marca o asiste en cualquier momento ⭐ @ 1.93 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: PSG 2-1 Nantes

PSG 2-1 Nantes Predicción de goleadores: PSG: Bradley Barcola, Gonçalo Ramos; Nantes: Mostafa Mohamed

El Paris Saint-Germain viene de sufrir un duro revés en la lucha por el título de la Ligue 1. El Lyon asaltó el Parc des Princes con un 1-2, poniendo fin a una racha de seis victorias consecutivas de los parisinos en competición oficial.

Endrick y Afonso Moreira se asociaron para darle al Lyon una ventaja de dos goles en apenas 20 minutos. Gonçalo Ramos desperdició un penalti para el PSG y, finalmente, el gol del honor de Khvicha Kvaratskhelia en el minuto 94 solo sirvió para evitar que el Lyon se fuera con la portería a cero.

Ahora, el PSG lidera la tabla con solo un punto de ventaja sobre el Lens, aunque cuenta con este partido pendiente contra "Les Canaris" para poner tierra de por medio.

Por su parte, al Nantes se le escapó su primera victoria en seis jornadas cuando Brendan Chardonnet, del Brest, anotó el empate en el minuto 96. El conjunto visitante resistió como pudo tras quedarse con diez jugadores en el 60. Ese 1-1 supuso su tercer empate consecutivo después de encadenar tres derrotas previas.

Vahid Halilhodzic, que está sancionado para este choque, ha visto cómo su equipo solo ha ganado uno de sus últimos 12 compromisos ligueros (un 2-0 ante el Le Havre a finales de febrero). El Nantes es uno de los tres equipos, junto a Metz y Auxerre, que pelean seriamente por evitar el descenso a la Ligue 2.

El PSG afronta un calendario muy apretado. Las rotaciones de Luis Enrique no funcionaron ante el Lyon, por lo que es probable que esta vez saque su once de gala. Esperamos que los locales impongan su ley en este duelo crucial en el Parc des Princes.

Alineaciones Probables PSG vs Nantes

Posible alineación del PSG:

Safanov; Hakimi, Zabaryni, Pacho, Hernández; Beraldo, Vitinha, Mayulu; Doué, Kvaratskhelia, Barcola.

Posible alineación del Nantes:

Lopes; Guilbert, Musrati, Cozza, Machado; Leroux, Coquelin, Sissoko, Lepenant; Ganago, Mohamed.

Las mejores apuestas PSG vs Nantes

1er Pronóstico PSG vs Nantes: Ambos marcan - Sí @ 1.83 en 1xBet

El PSG solo ha logrado mantener su portería imbatida en uno de sus últimos seis partidos en casa (el 2-0 ante el Liverpool). Sin embargo, su capacidad ofensiva es letal: han marcado en 46 partidos de liga consecutivos en casa, una racha que empezó contra el Lorient en agosto de 2023. Seguramente lograrán batir a Anthony Lopes.

Por el lado del Nantes, solo en dos de sus últimos siete encuentros ligueros marcaron ambos equipos. No obstante, se miden a un PSG que mostró debilidades defensivas en su reciente derrota ante el Lyon.

El gol tempranero de Mostafa Mohamed contra el Brest terminó con una sequía de tres partidos sin anotar para el Nantes. Aunque sus números goleadores son discretos, la defensa de Luis Enrique parece vulnerable en este tramo de la temporada.

Los candidatos al descenso necesitan sumar y saben que para ello deben romper su racha de tres salidas consecutivas sin ver puerta.

2ºPronóstico PSG vs Nantes: Menos de 3.5 goles totales @ 1.94 en 1xBet

El equipo parisino suele ver puerta incluso en sus peores días. Promedian 2.88 goles en sus últimos nueve partidos de liga como locales y mantienen una media de 3.1 goles por partido tras 28 jornadas disputadas.

Suman 62 goles en total, cuatro más que el Marsella (que ha jugado dos partidos más). Sin embargo, tras el batacazo ante el Lyon, es de esperar que el equipo sea más cauteloso. Cabe destacar que en 18 de sus 28 partidos se han anotado menos de 3.5 goles.

Las estadísticas del Nantes siguen una línea similar, con un promedio de 2.4 goles (a favor y en contra) por partido esta temporada. De sus 29 encuentros, 22 terminaron por debajo de la línea de los 3.5 goles. Tras el desgaste emocional del último empate, y con el PSG buscando recuperar sensaciones, prevemos un partido más cerrado de lo habitual.

3er Pronóstico PSG vs Nantes: Khvicha Kvaratskelia marca o asiste en cualquier momento @ 1.93 en 1xBet

Khvicha Kvaratskhelia evitó que el Lyon se marchara con el arco intacto gracias a un latigazo en el tiempo de descuento. Recortando desde la izquierda, el georgiano soltó un disparo lejano que se coló pegado al poste derecho, maquillando un resultado que pudo ser humillante para el PSG.

El extremo llega en racha: ha participado en goles en sus últimos cuatro partidos (2 goles y 2 asistencias). Sus dos tantos más recientes llegaron en la segunda mitad jugando como local. En total, suma 5 goles y 3 asistencias en sus últimas siete apariciones con la elástica parisina.

En los 41 partidos oficiales que acumula esta temporada, el talentoso atacante registra 14 goles y 9 asistencias. Está recuperando su nivel estelar tras un bache a principios de año. Como referente ofensivo del club, "Kvara" será clave para que el equipo recupere el liderato sólido con una actuación diferencial en casa.