Liverpool vs Fulham Pronóstico y Apuestas Premier League | 11/04/26

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Mejores apuestas Liverpool vs Fulham

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 1.455 en 1xBet

Último gol - Fulham ⭐ @ 2.71 en 1xBet

1x2 - Empate ⭐ @ 3.250 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Liverpool 2-2 Fulham

Liverpool 2-2 Fulham Predicción de goleadores: Liverpool: Dominic Szoboszlai, Hugo Ekitike; Fulham: Raul Jimenez, Harry Wilson

La temporada del Liverpool ha sufrido un bajón considerable tras caer eliminado de la FA Cup a manos del Manchester City el pasado fin de semana. Aunque los "Reds" aún mantienen el sueño de la Champions League, están obligados a remontar ante el actual campeón de Europa si quieren seguir vivos. Viendo su trayectoria este año y sus últimas actuaciones, parece una misión casi imposible que logren superar al Paris Saint-Germain.

Aun así, tu enfoque debe estar en que todavía pueden salvar el honor asegurando su plaza para la máxima competición continental el año que viene. Gracias a la victoria del Arsenal entre semana, la Premier League contará con un cupo extra para la Champions. Esta es una noticia que el Liverpool recibirá con los brazos abiertos, ya que actualmente ocupa la quinta posición antes de que ruede el balón esta jornada.

Los hombres de Arne Slot no han terminado de carburar esta campaña, mostrando una irregularidad preocupante tanto en juego como en resultados. Para cuando salten al césped de Anfield este sábado, ya habrán regresado de París conociendo su destino europeo. Ten en cuenta que una derrota en el Parque de los Príncipes podría minar aún más la confianza de la plantilla.

Por su parte, el Fulham llegará con las piernas frescas tras tres semanas sin competir oficialmente, lo que teóricamente les otorga una ventaja física. Los "Cottagers" suelen ser un hueso duro de roer para el Liverpool y se espera que se vacíen en el campo. Situados en la novena plaza, Marco Silva sabe que puede meter a los suyos en puestos europeos si logra encadenar resultados positivos de aquí al final del curso.

El conjunto londinense está a solo cuatro puntos del Chelsea, que es sexto. Con los clubes ingleses todavía muy activos en competiciones europeas, quedar lo más arriba posible en la tabla es vital para pescar cualquiera de los billetes de clasificación que queden disponibles.

Alineaciones Probables Liverpool vs Fulham

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szobozslai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Posible alineación del Fulham:

Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Iwobi, Wilson, King, Bobb, Jimenez.

Las mejores apuestas Liverpool vs Fulham

1er Pronóstico Liverpool vs Fulham: Ambos equipos marcan (BTTS) - Sí @ 1.455 en 1xBet

Un duelo que suele ser sinónimo de goles

Los locales han visto puerta en cada uno de sus últimos 10 partidos de Premier y lideran las estadísticas anotadoras con 15 dianas en sus ocho encuentros más recientes. En casa, los "Reds" promedian 1.80 goles por partido, pero atrás están dejando muchas dudas: conceden una media de 1.13 goles por encuentro. De hecho, el Liverpool se ha quedado sin dejar la portería a cero en 11 de sus 15 jornadas en Anfield, encajando en cada uno de sus últimos cinco duelos como local.

Aunque el ataque del Fulham no destaca por ser el más letal, especialmente a domicilio, tiene calidad de sobra para poner en aprietos a la zaga de Slot. Los pupilos de Silva han marcado 16 goles en 15 salidas, con un promedio de 1.07 por partido. Además, en el 60% de sus desplazamientos se cumplió el "ambos marcan".

El dato es similar para el Liverpool en Anfield, donde ocurre en el 67% de sus partidos. Si miramos el histórico, en los últimos siete enfrentamientos directos entre ambos, tanto los "Reds" como el Fulham lograron marcar. Todo apunta a que este sábado volveremos a ver goles en ambas porterías.

2ºPronóstico Liverpool vs Fulham: Último gol - Fulham @ 2.71 en 1xBet

Peligro en las segundas partes

Es evidente que la defensa del Liverpool no está al nivel de la temporada pasada. Son mucho más vulnerables y las estadísticas lo confirman. Pero hay un detalle que debes anotar en esta casa de apuestas: los "Reds" suelen conceder goles en los tramos finales, lo que se ha convertido en su talón de Aquiles.

En total, el 69% de los goles que han recibido llegaron en la segunda mitad. Ese porcentaje sube hasta un alarmante 82% si solo nos fijamos en sus partidos de liga en Anfield. Estadísticamente, 14 de los 17 goles encajados en casa se produjeron tras el paso por vestuarios.

Para más inri, seis de esos 14 goles llegaron a partir del minuto 76. El Fulham, que marca el 69% de sus goles como visitante en la segunda parte, tiene el perfil perfecto para dar el zarpazo final. Seis de sus 11 tantos fuera de casa llegaron en el último cuarto de hora, lo que refuerza la idea de que el visitante será el último en golpear.

3er Pronóstico Liverpool vs Fulham: 1x2 - Empate @ 3.250 en 1xBet

El Fulham se lo cree

Normalmente, jugar en Anfield es garantía de tres puntos para el Liverpool, pero este año la historia es otra: han pinchado en siete de sus 15 partidos como locales. Esta temporada promedian 1.87 puntos por partido en su feudo, una cifra bastante lejana a los 2.42 puntos de la campaña anterior.

Este bajón de rendimiento es algo que el Fulham intentará aprovechar este fin de semana. Los "Cottagers" solo han perdido uno de sus últimos cinco partidos de liga, sumando tres victorias en ese periodo. Además, vienen de rascar un punto en su última salida ante el Nottingham Forest.

El Liverpool encadena tres jornadas sin ganar en la Premier, incluyendo dos derrotas. Si a esto le sumas que no han sido capaces de ganar al Fulham en sus últimos tres cara a cara (con dos empates 2-2 incluidos), el reparto de puntos vuelve a cobrar mucha fuerza para este duelo.