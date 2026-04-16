Inter de Milán vs Cagliari Pronóstico y Apuestas Serie A | 17/04/26

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Mejores apuestas Inter de Milán vs Cagliari

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico del marcador: Inter de Milán 3-1 Cagliari

Inter de Milán 3-1 Cagliari Pronóstico de goleadores: Inter de Milán: Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Federico Dimarco - Cagliari: Sebastiano Esposito

El Inter de Milán ha dado un zarpazo definitivo hacia su 21º título liguero tras una vibrante remontada por 4-3 ante el Como de Cesc Fábregas. Los líderes de la tabla supieron darle la vuelta a un 2-1 en contra al descanso con una actuación heroica en la segunda mitad en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

El conjunto de Cristian Chivu encadena ya cuatro partidos invicto en la Serie A, habiendo anotado al menos cuatro goles en sus últimas dos presentaciones. Tras encadenar sendos empates 1-1 contra la Atalanta y la Fiorentina, los nerazzurri golearon a la Roma (5-2) justo antes de su épica victoria ante el Como.

Por su parte, el Cagliari ocupa la 16ª posición de la tabla con 33 puntos, apenas seis por encima de la zona de descenso. Llegan con la moral reforzada tras vencer por 1-0 al Cremonese, un rival directo en la zona baja. Sebastiano Esposito fue el gran protagonista del encuentro al anotar de cabeza el gol del triunfo en el minuto 60.

Esa ajustada victoria puso fin a una racha de ocho partidos sin ganar de los Isolani en liga. Sin embargo, deben andar con pies de plomo en su visita al Meazza. Solo han logrado una victoria en siete desplazamientos en este 2026; aquel triunfo solitario llegó ante la Fiorentina a finales de enero. Actualmente, acumulan cuatro partidos seguidos sin ganar fuera de casa.

El Inter mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el Nápoles en la cima, con solo seis jornadas por disputarse. Una victoria aquí, sumada a otro triunfo ante el Torino el próximo fin de semana y un posible tropiezo de los napolitanos, les permitiría alzar el Scudetto. Los locales son claros favoritos para llevarse los tres puntos de forma solvente.

Alineaciones Probables Inter de Milán vs Cagliari

Posible alineación del Inter de Milán:

Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Thuram, Esposito.

Posible alineación del Cagliari:

Caprile, Rodriguez, Mina, Mazzitelli, Palestra, Folorunsho, Gaetano, Deiola, Obert, Borrelli, Esposito.

Las mejores apuestas Inter de Milán vs Cagliari

1er Pronóstico Inter de Milán vs Cagliari: Más de 3.5 goles totales @ 2.34 en 1xBet

Poderío ofensivo nerazzurro frente a una zaga visitante frágil

Al Inter le ha costado un poco recuperar el ritmo tras la derrota en el derbi milanés. Después de los empates ante Atalanta y Fiorentina, le endosaron cinco a la Roma y cuatro al Como. Nueve goles en dos partidos es una cifra que invita al optimismo para la hinchada local.

Además, el Inter ha marcado dos o más goles contra el Cagliari en sus últimos siete enfrentamientos en Serie A. También ha logrado imponerse por un margen de al menos dos goles en cada uno de los últimos tres duelos directos entre ambos.

El Cagliari, por su parte, concede una media de 1.63 goles por partido cuando juega como visitante. De hecho, no han logrado mantener la portería a cero en ninguna de sus últimas 10 salidas ligueras.

Aunque los visitantes llegan motivados por su reciente victoria, lo más probable es que ese impulso solo les sirva para intentar ver puerta. Lo que parece seguro es que veremos goles en el Meazza con este Inter totalmente desatado.

2ºPronóstico Inter de Milán vs Cagliari: Gana el Inter y ambos equipos marcan (BTTS – Sí) @ 3.22 en 1xBet

El gol del honor del Cagliari no será suficiente

El Inter ha marcado en cada uno de sus últimos 21 enfrentamientos ligueros contra el Cagliari. La última vez que se quedaron en blanco fue en una derrota por 2-0 en el ya desaparecido Stadio Comunale Sant’Elia.

El equipo milanés se mantiene invicto en 34 de sus últimos 39 choques de Serie A contra el conjunto sardo, incluyendo los últimos 11 de forma consecutiva. Dada su dinámica actual, lo normal es que los locales sometan al Cagliari en el Meazza.

No obstante, un dato interesante para tu estrategia en esta casa de apuestas: en 11 de los 16 partidos del Cagliari fuera de casa esta temporada (la cifra más alta de la liga) ambos equipos marcaron. Su victoria ante el Cremonese les da esperanzas de, al menos, anotar el gol del honor.

Los Isleños solo han ganado cinco de sus últimos 33 partidos como visitantes en la competición. Se prevé una noche complicada para ellos en Milán. Esperamos que el Inter domine con claridad, aunque mantener la portería a cero podría ser su asignatura pendiente.

3er Pronóstico Inter de Milán vs Cagliari: Hakan Calhanoglu marca o asiste en cualquier momento @ 1.77 en 1xBet

El maestro del mediocampo está listo para brillar

La importancia de Hakan Calhanoglu en el esquema de Cristian Chivu es incuestionable. El talento turco se ha visto lastrado por las lesiones este curso y acaba de regresar hace muy poco a la titularidad.

Calhanoglu retomó la actividad antes del parón internacional en el empate ante la Fiorentina y fue pieza clave en las victorias de Turquía en los playoffs del Mundial contra Rumanía y Kosovo el mes pasado.

El mediocentro recuperó su mejor versión con un golazo y una asistencia de córner en la goleada 5-2 a la Roma. Posteriormente, repartió otra asistencia magistral a balón parado para el tanto de Denzel Dumfries en el 4-3 contra el Como.

A pesar de haberse perdido tramos importantes de la competición, Calhanoglu acumula 10 goles y 6 asistencias en 28 apariciones oficiales. Está obsesionado con lograr su segundo título de liga con el Inter y será el director de orquesta frente al Cagliari. Consulta a tu operador de confianza, porque esta cuota tiene mucho valor.