Crystal Palace vs Rayo Vallecano Pronóstico y Apuestas Final Conference League | 27/05/26

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Mejores apuestas Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Ambos equipos marcan – Sí ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Más de 2.5 goles totales ⭐ @ 2.07 en 1xBet

Ismaila Sarr anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.98 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Crystal Palace 2-3 Rayo Vallecano

Crystal Palace 2-3 Rayo Vallecano Pronóstico de goleadores: Crystal Palace: Ismaila Sarr, Brennan Johnson; Rayo Vallecano: Álvaro García, Sergio Camello, Jorge de Frutos

El Red Bull Arena de Leipzig coronará a un campeón europeo inédito. El Crystal Palace y el Rayo Vallecano se ven las caras por primera vez en su historia. Ambos clubes han alcanzado su primera final europea en la que es apenas su segunda andadura por el continente.

El Palace llega a esta final de la Conference League en su primera campaña importante en Europa. Sus únicos antecedentes continentales se reducían a dos derrotas en la Copa Intertoto de 1998. Esta final será su partido número 17 en la competición, con un balance de nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas.

En la Premier League, las cosas han sido menos brillantes. Oliver Glasner, que dejará el cargo tras la final, guió al Palace hasta la 15.ª posición, seis puntos por encima del descendido West Ham. Un triunfo aquí sellaría su nombre con letras de oro en la historia del fútbol londinense.

Si hablamos de sorpresas y heroicidades, pocos equipos pueden competir con el Rayo Vallecano. El "Rayito" ha superado todas las expectativas esta temporada, terminando octavo en LaLiga y quedándose a un solo punto de los puestos europeos.

Su única vía para jugar en Europa el próximo año es ganar esta Conference League, lo que les otorgaría un billete directo a la fase de liga de la Europa League.

Íñigo Pérez ha construido un bloque de lo más combativo, capaz de amargarle el día a los transatlánticos del fútbol. Al igual que el Palace, el Rayo solo ha encajado tres derrotas europeas este curso. Sin embargo, se ha consagrado como el equipo más letal de la competición con 10 victorias en su casillero.

Leipzig vivirá una noche histórica. Uno de estos dos conjuntos levantará su primer trofeo europeo. El Palace arranca este choque como favorito en las cuotas, pero el Rayo ya ha demostrado durante toda la temporada que es un hueso durísimo de roer. Todo apunta a una final de alta tensión.

Alineaciones Probables Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Posible alineación del Crystal Palace:

Henderson, Canvot, Lacroix, Rid, Mitchell, Kamada, Wharton, Muñoz, Sarr, Pino, Larsen.

Posible alineación del Rayo Vallecano:

Cárdenas, Balliu, Mumin, Mendy, Espino, Valentín, Martín, Gumbau, García, Díaz, Nteka.

Las mejores apuestas Crystal Palace vs Rayo Vallecano

1er Pronóstico Crystal Palace vs Rayo Vallecano: Ambos equipos marcan – Sí @ 1.95 en 1xBet

Sin porterías a cero en Leipzig

El Crystal Palace tropezó en el tramo final de la Premier League, encadenando cuatro partidos sin conocer la victoria. Eso sí, logró ver portería en tres de ellos, siendo la única excepción la derrota por 3-0 ante el Manchester City. Su triunfo más reciente fue el 2-1 en la vuelta de semifinales contra el Shakhtar Donetsk.

En la última jornada de liga se midieron al Arsenal. El gol de Jean-Philippe Mateta en el minuto 89 solo sirvió como premio de consolación en la derrota por 2-1 en Selhurst Park. Como dato a tener en cuenta para tus pronósticos en esta casa de apuestas, el Palace se ha quedado sin marcar en solo tres de sus 16 partidos en la Conference League.

Por su parte, el Rayo se ha quedado en blanco en una sola ocasión de sus 14 compromisos en la Conference League. Los de la franja llegan en un estado de forma fantástico, sumando nueve partidos oficiales invictos. La última vez que se quedaron sin marcar fue en la derrota por 3-0 ante el Real Mallorca a mediados de abril.

Con el sueño de un título europeo inédito en juego, los dos equipos saldrán a por la gloria sin especular. No se espera que ningún guardameta logre mantener su portería a cero en lo que promete ser una final vibrante.

2ºPronóstico Crystal Palace vs Rayo Vallecano: Más de 2.5 goles totales @ 2.07 en 1xBet

El Red Bull Arena se prepara para un festival de goles

El Palace es el máximo goleador de la Conference League esta temporada, registrando 25 dianas desde la fase de liga hasta la final. Ocho de sus partidos en este trayecto superaron la línea de más de 2.5 goles totales. El Rayo Vallecano también ha rebasado esa marca en ocho de sus encuentros en el torneo.

No obstante, el cuadro madrileño ha anotado tres goles menos que el Palace en el mismo periodo (excluyendo las fases previas). El Rayo es el segundo equipo español en alcanzar la final de la Conference League, siguiendo los pasos del Real Betis la temporada pasada.

Los compromisos recientes del Rayo no han sido tan locos en el marcador como los del Palace. Las "Águilas" de Londres han visto más de 2.5 goles en cada uno de sus últimos ocho partidos oficiales.

El Palace busca ser el tercer club inglés en coronarse en esta final, tras el West Ham y el Chelsea. El cuadro de Glasner tiene hambre de emular a sus vecinos de Londres, mientras que el Rayo no tiene nada que perder en el que bien podría ser el partido más importante de su historia. Las apuestas apuntan a un duelo de ida y vuelta.

3er Pronóstico Crystal Palace vs Rayo Vallecano: Ismaila Sarr anotará en cualquier momento @ 2.98 en 1xBet

¿Podrá Sarr guiar al Palace hacia el título?

Ismaila Sarr ha sido el gran argumento ofensivo del Palace en esta Conference League. Es el máximo artillero de la competición con nueve goles en 12 partidos, cinco más que el rayista Alemão. Sarr ha dejado su firma en las redes en cada uno de los últimos cinco partidos de eliminatoria del club.

Uno de sus seis tantos en esa racha fue histórico: Sarr marcó a los 21 segundos contra el Shakhtar en la ida de las semifinales, registrando el gol más rápido en la historia de la Conference League. En el partido de vuelta, tampoco faltó a su cita con el gol.

Sarr es el segundo máximo goleador del club en la Premier League con 9 tantos, solo por detrás de Jean-Philippe Mateta. El extremo senegalés ha anotado dos goles en los últimos cuatro partidos de liga del Palace, encuentros en los que el club logró evitar la derrota.

En el cómputo global, Sarr acumula 21 goles y dos asistencias en 44 partidos en todas las competiciones. Su clarividencia en el último tercio del campo será fundamental si el Palace quiere desarbolar el entramado defensivo del Rayo y pelear por el trofeo.