Colo Colo vs Huachipato pronóstico: Triunfo del Cacique | 01/04/2026

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Mejores apuestas Colo Colo vs Huachipato

Gana Colo Colo⭐ @ 1.41 en 1xBet

Over de 2.5 goles⭐ @ 1.65 en 1xBet

Ambos equipos sí anotan⭐@ 1.80 en 1xBet

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Colo Colo demuestra mejoría tras un pésimo arranque de campaña en calidad de local y, en esta ocasión, enfrenta a un Huachipato que deja mucho que desear tras sumar cuatro derrotas consecutivas y un empate en sus últimos cinco compromisos de liga y copa.

Mientras que el Cacique mantiene su paso positivo con tres victorias, un empate y una derrota en cinco compromisos, ubicándose en la segunda posición del primer sector con cuatro puntos.

Por lo que es viable una victoria del plantel de Fernando Ortiz frente a Huachipato en la cancha del Estadio Monumental David Arellano de Santiago de Chile.

Alineaciones Colo Colo vs Huachipato

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Vidal, Sosa, Ulloa, Alarcón, Madrid, Méndez, Romero, Pastrán

Posible alineación de Huachipato:

Mella, León, Malanca, Caroca, Vargas, Sepúlveda, Rodriguez, Toro, Silva, Martínez, Torres

1er Pronóstico Colo Colo vs Huachipato: Gana Colo Colo⭐ @ 1.41 por 1xBet

En cinco compromisos en la Liga de Primera y Copa de Chile, el equipo de Fernando Ortiz mantiene un paso positivo al ser uno de los mejores equipos del momento con una victoria y un empate en dos partidos jugados, siendo primero con 15 puntos.

La importancia recae en que el Cacique hace pesar su casa con tres victorias en cinco partidos seguidos Mantiene su favoritismo por la calidad del delantero argentino, Maximiliano Romero, así como el nivel de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quienes cuenta con un porcentaje por arriba de 90% de efectividad.

Mientras que Huachipato sigue con muchas dudas al contar con cuatro derrotas y un empate ante Concepción en la copa, por lo que es viable una victoria de Colo Colo en Santiago de Chile.

2do Pronóstico Colo Colo vs Huachipato: Over de 2.5 goles⭐ @ 1.65 por 1xBet

Se miden dos clubes capaces de terminar con un marcador por arriba de 2.5 goles en el Monumental. Aunque los dirigidos por Fernando Ortiz convencen más por su porcentaje de efectividad mayor al 80% en ofensiva.

Por otro lado, Huachipato anota mínimo un gol por juego, pese a una derrota o victoria en calidad de visitante. Sigue sin convencer a su afición con cuatro duelos perdidos de cinco, donde su accionar como equipo se mantiene por debajo del 60% de efectividad, siendo una situación que preocupa a su afición.

Los resultados avalan a que ambos clubes culminen con el marcador por arriba de 2.5 goles en el David Arellano.

3er Pronóstico Colo Colo vs Huachipato: Ambos equipos sí anotan⭐ @ 1.80 por 1xBet

Basado en los antecedentes para los partidos entre Colo Colo y Huachipato, la opción del “Ambos equipos sí anotan” es una posibilidad a considerar para el encuentro por la Copa de Chile.

Históricamente, se estima para este compromiso una probabilidad cercana al 66% para ciertas condiciones, aunque en el último compromiso dio como ganador a un sólo equipo en la misma cancha a enfrentarse en esta ocasión. Huachipato deja mucho que desear, pero es un equipo capaz de sacar al menos una anotación por juego.

El Cacique suele ser fuerte en el Monumental y un claro ejemplo se mantiene en el torneo de liga, donde suma tres victorias de cuatro en casa. Como primero de la general con 15 unidades y segundo en copa con cuatro puntos.