Colo Colo vs Audax Italiano Pronóstico y Apuestas: Copa Chile 25/09/26

Colo Colo vs Audax Italiano promete ser un duelo apretado a jugarse en la cancha del Estadio Nacional de Santiago de Chile.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Colo Colo 2-0 Audax Italiano

Pronóstico de goleadores: Colo Colo: Leandro Hernández y Javier Correa

Con el empate en el duelo de ida, el Estadio Monumental viste sus mejores galas este viernes para recibir el choque entre Colo Colo y Audax Italiano por los Octavos de Final de vuelta por la Copa Chile. El Cacique llega a este compromiso con la moral en las nubes, luego de estirar su andar triunfal, aunque cuenta con tres empates consecutivos y sin perder en 11 encuentros.

El Cacique es el favorito a quedarse con esta serie, pues cómodamente es el actual líder de la Liga de Primera y se mantiene invicto de once duelos, con una efectividad que se encuentra por encima del 80% en el ataque, con un Leandro Hernández que llega encendido al sumar siete anotaciones y cuatro asistencias en 22 encuentros.

Por otro lado, Audax hizo uno de los mejores encuentros de la temporada, luego de arribar con dos victorias por la mínima diferencia, incluyendo un empate a cero goles en sus últimos cinco partidos y a cinco lugares de meterse en la pelea por un lugar en la siguiente ronda en el torneo de liga.

Alineaciones probables Colo Colo vs Audax Italiano

Posible alineación de Colo Colo:

Vozinha, Villagra, Román, Wiemberg, Rojas, Madrid, Mendez, Ulloa, Hernández, Pastrán, Romero

Posible alineación de Audax Italiano:

Ahumada, Rebolledo, Ferrario, Ortiz, Salomoni, Guajardo, Collao, Pinares, Chiaverano, Coelho, Troyansky

Colo Colo impondrá condiciones en el Monumental

El equipo de Fernando Ortiz pasa por uno de los mejores momentos de los últimos años, luego de ser cómodamente líder del campeonato de la Primera División de Chile, con un invicto que sobrepasa los 10 partidos. Pese a que viene de dos duelos con empate, ya goleó 5-1 a Audax Italiano en la liga.

Mientras que el equipo visitante viene de un cambio impactante, luego de sumar dos victorias y un empate, incluyendo una derrota y dos empates consecutivos. Tan sólo cuenta con dos triunfos y es uno de los peores visitantes en 11 encuentros.

Por lo que se respalda un triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano en la cancha del Nacional de Santiago de Chile.

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Dominio del Cacique

Los últimos seis partidos del Cacique finalizaron con más de dos goles. Una tendencia que igual se hizo presente con los Italicos, ya que en cuatro de sus seis juegos en la competencia, al menos hubo tres victorias. Al menos, el duelo disputado el 30 de agosto, el Albo se impuso con un marcador fuerte por cinco goles a uno.

Además, el equipo del Tano cuenta con una de las mejores ofensivas del momento con 20 goles concretados fuera de casa y 12 recibidos en 11 encuentros. Mientras que los Itálicos es un equipo que igual recibe muchos goles con 13 en 12 juegos como local.

Conforme a lo anterior, está claro que habrá un dominio de un mismo equipo en la capital chilena.

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Leandro Hernández, el goleador del Cacique

Leo dejó atrás el pasado y seguirá en la partida en el encuentro de vuelta entre Colo Colo y Audax Italiano por los Octavos de Final. Aunque no pudo anotar en el duelo anterior, es un jugador capaz de concretar en cualquier momento, ya que en la liga se despachó con un doblete en 90 minutos.

Con un total de 23 partidos, Hernández ha sido titular en 16 con siete goles concretados y cuatro asistencias en más de 1000 minutos jugados en esta temporada. Con el Cacique, el juvenil ha mojado en 10 ocasiones durante 50 encuentros.

Por lo que es viable que el jugador pueda concretar en cualquier momento del jiego ante el Audax Italiano.

Colo Colo vs Audax Italiano Apuesta 3: Leandro Hernández anotará en cualquier momento @ 2.30 en 1xBet

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