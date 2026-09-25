Canadá vs Chile - Pronóstico y Apuestas Amistoso | 26/09/26

Nuestro experto en apuestas espera que una Chile mucho más mejorada le haga pasar un mal rato a Canadá. Un empate es el resultado más probable.

Mejores apuestas Canadá vs Chile

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.88 en 1xbet

Total - Más de 2,5 goles ⭐ @ 1.89 en 1xbet

1x2 - Empate ⭐ @ 3.55 en 1xbet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Canadá 2-2 Chile

Pronóstico de goleadores: Canadá: Jonathan David x2 - Chile: Dario Osorio, Matias Sepulveda

Canadá llega a este encuentro con la moral alta tras una destacada participación en el Mundial. Los hombres de Jesse Marsch avanzaron a los octavos de final por primera vez en su historia, lo que también supuso su primera clasificación a una fase eliminatoria. Los coanfitriones ofrecieron actuaciones memorables, algo que hace especialmente atractiva esta serie de partidos en casa.

Los aficionados canadienses tendrán la oportunidad de ver a sus héroes en acción en el BMO Field este fin de semana, después de que el equipo capturara la atención del país durante el verano. Este duelo ante Chile es el primero de tres amistosos distintos. La próxima semana se medirán a Perú en Montreal y cerrarán la ventana ante Estados Unidos en Minnesota.

Los Reds tendrán muchas ganas de sumar impulso positivo antes de enfrentarse a sus vecinos.

Chile ha pasado por un periodo complicado últimamente. La Roja no logró clasificarse al Mundial tras una campaña decepcionante, terminando en el último lugar del grupo de clasificación sudamericano, con solo dos triunfos y 11 derrotas. Sin embargo, Nicolás Córdova está ahora al mando y ha conseguido una respuesta positiva de sus jugadores.

Chile ha ganado cuatro de sus ocho partidos desde que Córdova asumió como entrenador. Su último compromiso fue una victoria por 2-1 sobre RD Congo previo al Mundial. Esta Chile actual podría, por tanto, ofrecer un desafío mucho mayor que el equipo que sufrió durante la clasificatoria antes de la llegada de Córdova.

Alineaciones probables Canadá vs Chile

Posible alineación de Canadá:

St. Clair, Sigur, Jones, Cornelius, Laryea, Buchanan, Priso, Eustaquio, P. David, J. David, Oluwaseyi

Posible alineación de Chile:

Vigouroux, Faúndez, Díaz, Villagra, Suazo, Pizarro, Méndez, Osorio, Cepeda, Reichmuth, Sepúlveda

Potencial ofensivo en ambos bandos

Los delanteros de Canadá disfrutaron a fondo en el Mundial. Marcaron gol en todos sus partidos salvo en el que puso fin a su participación. Antes de eso, los Reds habían anotado nueve goles en cuatro encuentros, con un promedio de 2,25 goles por 90 minutos. Uno de esos partidos fue una goleada por 6-0 sobre Qatar, donde los anfitriones rompieron varios récords.

Uno de los datos que más destacó fue que Jonathan David se convirtió en el primer jugador de la Concacaf en marcar un hat-trick desde el estadounidense Bert Patenaude en 1930. El delantero también ha comenzado con buen pie en su club de préstamo, el Atlético de Madrid. Con él en gran forma, los locales tienen casi asegurado encontrar el camino del gol.

Chile también ha estado sólido en la zona ofensiva, con 10 goles en sus últimos cinco partidos, un promedio de dos goles por encuentro. Tienen suficiente calidad en su plantilla para complicar a los locales. Con Canadá habiendo recibido seis goles en cinco partidos en el Mundial, hay esperanza para los visitantes. Además, en las cinco últimas salidas de Chile, ambos equipos marcaron al menos un gol.

Canadá vs Chile Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.88 en 1xbet

Se espera una lluvia de goles

Ya hemos establecido que ambos equipos tienen una buena chance de anotar este fin de semana. La pregunta es, ¿cuántos goles pueden sumar en total? Los canadienses han visto más de dos goles en el marcador en tres de sus últimos cuatro partidos (75%).

A pesar de ser eficientes en ataque, los visitantes han sido permeables en defensa. La Roja encajó 10 goles en sus últimos cinco partidos, igualando la cifra que anotaron en ese periodo. Con Chile habiendo marcado cuatro goles en un solo partido durante esa racha y Canadá anotando seis en uno, es comprensible esperar un alto número de goles.

Las cinco salidas más recientes de Chile produjeron más de dos goles en el marcador. Además, de los dos precedentes registrados entre ambas selecciones, uno terminó con cuatro goles en el partido. Por ello, nos inclinamos por un resultado similar este fin de semana en Toronto.

Canadá vs Chile Apuesta 2: Total - Más de 2.5 goles @ 1.89 en 1xbet

Una forma similar hace de este un partido difícil de predecir

Ambos equipos llegan en buen momento a este encuentro, con los locales habiendo perdido solo dos de sus últimos 13 partidos en todas las competiciones. Los últimos tres partidos de Canadá contra rivales sudamericanos arrojaron una victoria y dos empates. Los empates ante Colombia y Ecuador a finales del año pasado son un ejemplo de lo complicado que puede resultar este partido.

Chile se ha estado recuperando de una mala racha de resultados. Ahora suma cinco victorias en sus últimas siete salidas. El anterior partido de La Roja contra un rival norteamericano fue precisamente ante Canadá, cuando empataron sin goles en la Copa América de 2024.

El único otro precedente entre ambas selecciones tuvo lugar hace casi 40 años, y terminó en un 2-2. Sin que ninguno de los dos equipos tenga una ventaja clara según los resultados recientes, otro partido muy disputado podría estar en camino.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Canadá vs Chile Apuesta 3: 1x2 - Empate @ 3.55 en 1xbet

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