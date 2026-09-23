Australia vs Brasil - Pronóstico y Apuestas Amistoso | 25/09/26

Nuestro pronóstico Australia vs Brasil llega para su encuentro amistoso del viernes 25 de septiembre a las 12:00, con tres apuestas que incluyen una combinada de descanso/final a cuotas elevadas. Se espera que Brasil domine a sus anfitriones en esa tarde.

Mejores apuestas Australia vs Brasil

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 1.95 en 1xbet

Total Brasil - Más de 2,5 goles ⭐ @ 2.27 en 1xbet

Descanso/Final - Empate/Brasil ⭐ @ 5.00 en 1xbet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Australia vs Brasil son cortesía de 1xbet, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Australia 0-3 Brasil

Pronóstico de goleadores: Brasil: Joao Pedro, Raphinha x2

El Mundial de Australia no salió como se esperaba. Su victoria por 2-0 en el partido inaugural ante Turquía elevó las expectativas para los encuentros posteriores. Sin embargo, esa resultó ser su única victoria del torneo. Los hombres de Tony Popovic cayeron en los dieciseisavos de final tras la derrota ante Egipto en la tanda de penaltis.

Ahora los Socceroos tienen la oportunidad de medirse a una de las grandes naciones del fútbol mundial. Jugar en casa supone un impulso considerable, y disponen de dos ocasiones para dar la sorpresa. Australia ya lo ha logrado antes: venció a Brasil por 1-0 en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa Confederaciones de 2001.

Brasil vivió una enorme decepción en su Mundial de 2026. Se esperaba mucho de la Selección de Carlo Ancelotti, pero nunca llegó a materializarse. Los brasileños cayeron con claridad ante Noruega en cuartos de final, pese a un inicio positivo en la competición.

Los Reyes del Samba tienen ahora la oportunidad de construir de cara a la próxima gran competición con un par de amistosos en tierras australianas. Es probable que Ancelotti aproveche estos partidos para probar nuevas combinaciones con esta plantilla. Sin embargo, el orgullo sigue en juego, así que no esperamos que los brasileños se tomen este partido a la ligera.

Alineaciones probables Australia vs Brasil

Posible alineación de Australia:

Beach, Circati, Souttar, Herrington, K. Bos, Irvine, O'Neill, Behich, Metcalfe, Robertson, Irankunda

Posible alineación de Brasil:

Souza, Wesley, Marquinhos, Magalhaes, Jair, Guimaraes, A. Santos, Rayan, Raphinha, Vinicius Junior, Pedro

Un blanco para los anfitriones

Tony Popovic mantuvo a 16 jugadores del Mundial en su convocatoria de 26 para los amistosos ante Brasil. Ha llamado a siete posibles debutantes y a tres jugadores que regresan tras haberse perdido la cita mundialista. Con Jordy Bos, Cameron Burgess y Cristian Volpato lesionados, el ataque de los Socceroos podría verse afectado.

Los australianos no marcaron en dos de sus últimos tres partidos, anotando un solo gol en esos encuentros. Marcaron solo tres goles en sus cuatro partidos del Mundial, con un promedio de 0,75 goles cada 90 minutos. Carlo Ancelotti puede alinear una de las mejores parejas de centrales del fútbol internacional, con Gabriel Magalhaes formando dupla con Marquinhos.

Eso convierte en una tarea difícil marcarle a Brasil. Pese a su temprana eliminación, los Reyes del Samba registraron dos porterías a cero en cinco partidos del Mundial. Además, en cada uno de los seis precedentes registrados entre ambos, al menos un equipo se quedó sin marcar.

Australia vs Brasil Apuesta 1: Ambos equipos anotan - No @ 1.95 en 1xbet

El ataque de Brasil podría acumular goles

Ancelotti no se ha contenido a la hora de elegir a sus atacantes. Hay calidad real en la delantera con Raphinha, Vinicius Junior, Estevao, Endrick y Joao Pedro entre los convocados. Estos futbolistas ofrecen un nivel de amenaza que al equipo local le costará contener.

Brasil marcó 10 goles en sus cinco partidos del Mundial. Han anotado en cada partido disputado durante los últimos 12 meses. La Selección marcó un mínimo de tres goles en tres de los últimos cinco precedentes. El anterior enfrentamiento, en Melbourne en 2017, terminó con cuatro goles sin respuesta de los visitantes.

Aunque los australianos han mejorado desde 2017, también lo ha hecho Brasil. Los visitantes afrontan este partido con un ataque feroz que podría acumular goles en Queensland.

Australia vs Brasil Apuesta 2: Total Brasil - Más de 2.5 goles @ 2.27 en 1xbet

Los anfitriones pueden resistir a Brasil

Pese a que Brasil llega a este amistoso como claro favorito, las mejoras que Australia ha experimentado a lo largo de los años deberían contar para algo. Los locales no se lo pondrán fácil, y aguantar hasta el descanso se vería como algo positivo. Es probable que Popovic realice cambios masivos en el segundo periodo, lo que podría abrirles el partido.

Los últimos cuatro precedentes muestran que estos encuentros han estado muy disputados en el pasado. Dos de esos partidos llegaron empatados al descanso. En una ocasión, los brasileños marcaron dos veces en la segunda parte para vencer, mientras que Australia ganó el otro por 1-0.

Cabe destacar que en su último partido, Brasil llegó al descanso igualado ante Noruega. El equipo local podría contener a los visitantes hasta el descanso, pero es probable que la calidad de la Selección termine imponiéndose en la segunda parte. Es una apuesta a cuota más alta, pero representa valor.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Australia vs Brasil Apuesta 3: Descanso/Final - Empate/Brasil @ 5.00 en 1xbet

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