Angers vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 25/04/26

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Mejores apuestas Angers vs PSG

PSG ganará y Ambos equipos anotarán: No ⭐ @ 1.78 en 1xBet

Ousmane Dembélé anotará o dará una asistencia en cualquier momento ⭐ @ 1.48 en 1xBet

Resultado exacto al descanso: 2-0 para el PSG ⭐ @ 4.72 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Angers 0-4 PSG

Angers 0-4 PSG Pronóstico de goleadores: PSG: Joao Neves, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Senny Mayulu

El Angers atraviesa una racha negativa, aunque continúa fuera de los puestos de descenso. "Les Scoistes" vienen de empatar 1-1 en su último compromiso frente a un Le Havre que jugaba con diez hombres, lo que supuso su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria.

Actualmente, los locales ocupan la 13ª posición, con nueve puntos de colchón sobre la zona de peligro de la Ligue 2 a falta de cuatro jornadas. El PSG es, sin duda, el rival más duro que les queda en el calendario, antes de enfrentarse a Auxerre, Estrasburgo y Brest.

Por su parte, el vigente campeón de Europa se recuperó del tropiezo por 2-1 ante el Lyon venciendo al Nantes. Liderados por un brillante Khvicha Kvaratskhelia, el PSG anotó tres goles sin respuesta, sumando así su séptima victoria en los últimos ocho partidos oficiales.

A pesar de sus contundentes triunfos sobre Toulouse, Niza y Nantes, su regularidad en la Ligue 1 ha dejado dudas puntualmente dada la calidad de su plantilla. Por ello, necesitan ganar este partido si quieren mantener la distancia de cuatro puntos sobre el Lens antes de su enfrentamiento directo más importante en décadas.

El Angers parte claramente como víctima ante el conjunto de Luis Enrique. El técnico asturiano no aceptará otra cosa que no sea volver del Stade Raymond Kopa con los tres puntos bajo el brazo.

Alineaciones Probables Angers vs PSG

Posible alineación del Angers:

Koffi, Rao-Lisoa, Louer, Sinate, Lefort, Ekomie, Mouton, Van den Boomen, Belkebla, Sbai, Peter.

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho Hernández, Mayulu, Beraldo, Neves, Barcola, Dembélé, Doué.

Las mejores apuestas Angers vs PSG

1er Pronóstico Angers vs PSG: PSG ganará y Ambos equipos anotarán: No @ 1.78 en 1xBet

Los parisinos buscan el asalto al Raymond Kopa

El PSG reaccionó con autoridad tras su derrota ante el Lyon, arrollando al Nantes con una exhibición de tres goles en el Parque de los Príncipes. Se mostraron superiores en ataque y muy sólidos en defensa; de hecho, su registro de goles esperados (xG) de 2.17 pasó por encima del 0.82 del Nantes.

Esta victoria permite a los de la capital distanciarse a cuatro puntos de un Lens que dejó escapar su oportunidad de asaltar el liderato. El título está ahora totalmente en manos del campeón.

Salvo la derrota ante el Lyon y el triunfo 3-1 ante el Toulouse, el PSG ha logrado mantener su portería a cero en cinco de sus últimos siete partidos oficiales. Actualmente comparten con el Lyon el récord de más porterías imbatidas de la temporada (14).

El Angers se ha mostrado inoperante en ataque, marcando solo tres goles en sus últimos cinco partidos. Aunque han visto puerta en sus dos últimas salidas, el PSG está a otro nivel. Por eso, vemos mucho valor en esta casa de apuestas al apostar por una victoria parisina sin encajar goles.

2ºPronóstico Angers vs PSG: Ousmane Dembélé anotará o dará una asistencia en cualquier momento @ 1.48 en 1xBet

Dembélé al mando del ataque

Kvaratskhelia acaparó los focos ante el Nantes llevándose el MVP, pero Dembélé trabajó en la sombra tras regresar a la titularidad después de ser baja contra el Lyon.

Muchos considerarían su ausencia como un descanso merecido, sabiendo lo decisivo que ha sido el ganador del Balón de Oro para el PSG. Desde que regresó de su lesión en la pantorrilla, el "Mosquito" suma siete participaciones de gol en sus últimos 10 partidos con el club (cinco goles y dos asistencias).

Su reciente doblete ante el Toulouse puso el 3-1 y poco después anotó otro doblete decisivo en Anfield contra el Liverpool. Su vuelta al XI frente al Nantes confirmó la calidad diferencial que aporta a la línea ofensiva.

Dembélé acumula 16 goles y 9 asistencias en 34 partidos en lo que va de campaña. Tras ser sustituido a la hora de juego ante el Nantes para dosificar esfuerzos, lo más probable es que sea titular en Angers. Espera que sea el factor desequilibrante.

3er Pronóstico Angers vs PSG: Resultado exacto al descanso: 2-0 para el PSG @ 4.72 en 1xBet

El inicio arrollador del PSG decidirá el choque

Luis Enrique recibió críticas por sus rotaciones en el trascendental duelo contra el Lyon, donde el PSG sufrió un duro golpe tras los goles tempraneros de Endrick y Afonso Moreira. El penalti fallado por Gonçalo Ramos antes del descanso fue el punto de inflexión de aquel encuentro.

Sin embargo, el PSG fue letal en el 3-0 contra el Nantes con Kvaratskhelia y Désiré Doué encarrilando el partido en la primera mitad. Tienen capacidad de sobra para castigar a un equipo que suele encajar pronto.

Este curso, el PSG ha ganado los 16 partidos de liga en los que se fue al descanso con ventaja. Además, se mantienen invictos en la primera parte en 24 de sus 29 encuentros de Ligue 1.

Por el contrario, el Angers se marchó perdiendo al vestuario en 12 de sus 30 partidos. Los locales sentirán la presión desde el pitido inicial y lo normal es que acaben cediendo. Si buscas una buena cuota en tu operador de confianza, apuesta por un PSG dominante desde el inicio.