El mercado cree que la llegada de Zinedine Zidane podría dar ventaja a Les Bleus. España, Inglaterra y la vigente campeona de la Nations League, Portugal, también tienen sus opciones.

Nations League - Ganador Cuota ⭐ Francia 3.75 España 4.00 Inglaterra 5.50 Portugal 9.00

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Francia, la elegida por el mercado para desafiar a la Roja

Los franceses ocupan actualmente el tercer puesto en el ranking mundial, pero se les considera los máximos candidatos a ganar la Nations League por delante de la vigente campeona del mundo, España. Su nueva era bajo Zinedine Zidane se espera con gran expectación tras recibir el testigo de su antiguo compañero Didier Deschamps.

Zidane cuenta con una experiencia inmensa, a pesar de no haber dirigido a ningún equipo en las últimas 5 temporadas. Para empezar, logró tres Champions League consecutivas con el Real Madrid.

También ayuda que Zidane cuenta posiblemente con la plantilla de jugadores europeos más talentosa a su disposición. Durante gran parte del Mundial 2026, Francia fue una propuesta irresistible en el último tercio del campo. Sin embargo, se les atascó el partido cuando más importaba, ante España en semifinales.

La forma en que perdieron en el partido por el tercer y cuarto puesto ante Inglaterra también genera preocupación. Su grupo de la Nations League no es nada sencillo. Se medirán a Italia, Turquía y Bélgica dos veces antes de poder pensar siquiera en la fase eliminatoria.

Con una adaptación al estilo de juego de Zidane por delante, es difícil ver a Les Bleus como una apuesta de valor con una probabilidad implícita del 26,67 %.

España: la continuidad podría ser clave para los campeones del mundo

Una comparación de los grupos de la Nations League entre Francia y España sugiere que esta última podría tener un camino más sencillo hacia la fase eliminatoria. La Roja se enfrenta a Inglaterra, Croacia y Chequia.

Inglaterra es su principal amenaza, pero Croacia se encuentra en plena transición conforme su generación dorada de jugadores llega a su fin. Por su parte, Chequia ha caído hasta el puesto 48 del ranking mundial, muy por debajo de su posición media, el puesto 22.

El conjunto de Luis de la Fuente no ha perdido en los 90 minutos en sus últimos 38 partidos, amistosos incluidos. Durante este periodo, han superado al menos una vez a todos sus principales rivales de la Nations League.

España llegó a la final de la última edición de la Nations League, cayendo en el último momento ante su acérrima rival, Portugal. De la Fuente ha sido extraordinariamente constante en la elección de su once. Los primeros 4 partidos de la Nations League 2026/27 se jugarán entre septiembre y octubre, así que la familiaridad será un punto fuerte en este calendario tan apretado.

En cuanto a la disponibilidad de jugadores, la Roja también se encuentra en buena forma. Solo tienen la baja de Joan García (rodilla) durante este parón de cuatro partidos.

Inglaterra: los Leones podrían dar la sorpresa

Los Leones son actualmente los terceros favoritos en las cuotas de la Nations League. El equipo de Thomas Tuchel estuvo muy cerca de alcanzar la final del Mundial 2026. Su campaña terminó con una derrota en semifinales ante Argentina.

No obstante, solo han perdido uno de sus últimos 10 partidos competitivos en los 90 minutos. Sin embargo, si excluimos su victoria en el partido por el tercer y cuarto puesto ante Francia en el Mundial, no han derrotado a una gran selección europea desde octubre de 2023.

Tras aquella victoria por 3-1 sobre Italia, empataron con Bélgica y cayeron ante España en la final de la Eurocopa 2024.

Conviene pensar a más largo plazo si se está considerando una apuesta por Inglaterra para ganar la Nations League 2026/27. El hecho de que compartan grupo con España sugiere que un segundo puesto es el resultado más probable.

Eso significaría que jugarían la vuelta de los cuartos de final fuera de Wembley. Además, esa eliminatoria de cuartos sería ante uno de los otros ganadores de grupo.

Existen además dudas adicionales sobre el calendario de la Nations League y la compatibilidad de Inglaterra con esta competición.

La fase eliminatoria de 2027 se disputará en marzo, en plena Premier League. Dado que la mayoría de los jugadores ingleses estarán muy implicados con la Premier League y las competiciones continentales en sus clubes, es poco probable que lleguen en plena condición.

Las exigencias de la Premier League pueden ser considerables, tanto física como mentalmente. Esto pareció pasarle factura a los Leones en las fases finales del Mundial 2026. Podría ocurrir lo mismo si Inglaterra avanza en su grupo de la Nations League.

Portugal: respeto por la vigente campeona de la Nations League

Portugal sorprendió al fútbol europeo al ganar la anterior Nations League, superando a su gran rival, España, en la final. Portugal suma ya 2 títulos de la Nations League, por lo que son cuartos favoritos basándose únicamente en la experiencia.

Es poco probable que los lusos puedan sumar un tercer título en tan poco tiempo. La selección nacional está en pleno proceso de reconstrucción tras la decepción del Mundial. El nuevo seleccionador, Jorge Jesus, es un nombramiento sensato y experimentado para supervisar la era post-Ronaldo, aunque este último sigue presente en los planes a corto plazo de Jesus.

Están bien posicionados para ganar su grupo, tras haber sido emparejados con Noruega, Dinamarca y Gales. Sin embargo, sus resultados recientes, incluidos los de la clasificación para el Mundial, fueron irregulares en el mejor de los casos. Los lusos han ganado solo 3 de sus últimos 8 partidos oficiales. Tuvieron que sufrir sorprendentemente para superar a Hungría e Irlanda la temporada pasada.

El mercado les otorga actualmente una probabilidad implícita del 11 % de volver a ganar la Nations League. Irónicamente, ese es el mismo porcentaje que se les daba para ganar el Mundial 2026, y ya se sabe cómo terminó aquello. Por el momento, Portugal es difícil de respaldar con confianza.

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