5 posibles goleadores en las grandes ligas europeas este fin de semana

Las principales ligas de Europa están repletas de goleadores. Hemos elegido a los cinco con más probabilidades de encontrar la red. Los goles son la esencia del juego, pero tienen que venir de algún lado. Analizamos las 5 grandes ligas para descubrir los posibles goleadores de esta semana.

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Mercado de goleadores en Europa

Goleadores Cuotas ⭐ Donyell Malen vs Lecce 2.15 Nico O’Reilly vs Arsenal 11.50 Denis Undav vs Augsburgo 2.12 Ante Budimir vs Girona 2.00 Joaquín Panichelli vs Nantes 2.60

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

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De villano a héroe

La etapa de Donyell Malen en el Aston Villa no fue la mejor. Marcó 7 goles en 35 partidos. En cambio, su cesión a la capital de Italia parece haber dado frutos. Dadas las circunstancias, Malen espera que la Roma pueda hacer el trato permanente. Desde su llegada a la Serie A a mediados de enero, Malen ha destacado en la Roma, anotando 7 goles en nueve partidos.

La Roma ahora depende en gran medida del delantero. Evan Ferguson, Paulo Dybala y Artem Dovbyk están fuera por lesión. Malen ha marcado cuatro goles en sus últimos cinco partidos de la Serie A. Con la Roma anotando 14 goles en sus últimos 6 partidos en casa, es probable que vuelva a marcar.

También es responsable de los penaltis y ha convertido sus dos tiros desde los once metros hasta ahora. Su xG de 0.80 goles por partido es el mejor de la división. Mientras tanto, sus 1.73 tiros a puerta por 90 minutos son el tercer mejor registro en la Serie A. Malen también ha realizado 4.98 disparos por 90 minutos en la Roma, el mejor dato de su carrera.

Ahora se enfrenta a un equipo con dificultades fuera de casa y que solo ha registrado cuatro porterías a cero en la liga. El Lecce concede 1.49 xG por 90 minutos, el tercer peor dato en la máxima categoría italiana. Encajaron un mínimo de 2 goles contra equipos como Atalanta, Lazio, Como y Napoli. Es una de las razones por las que siguen en riesgo de descender a la Serie B al final de la temporada.

Lograron limitar al líder de la liga a un solo gol en su reciente visita al Inter. Sin embargo, eso se debió en gran parte a las heroicas actuaciones del portero Wladimiro Falcone. El Inter registró un xG de 1.83 en ese partido. El Lecce tuvo suerte de que Jonathan David fallara un penalti contra la Juventus, pero aún así concedieron un xG de 2.77.

Esos números sugieren que I Giallorossi debería disfrutar en casa contra el Lecce este fin de semana. Malen probablemente será el goleador para los anfitriones.

La amenaza sorpresa del City por la izquierda

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, es conocido por desplegar a los jugadores en diferentes posiciones, especialmente si son jóvenes. Ese parece ser el caso del joven de 20 años Nico O’Reilly, quien fue utilizado como lateral izquierdo al inicio de la temporada. Sin embargo, con el regreso de Rayan Ait-Nouri de la Copa Africana de Naciones y problemas de lesiones, Guardiola ha movido al joven a un nuevo rol.

O’Reilly ha jugado en la banda izquierda en salidas recientes. Descansó entre semana en la Champions League. Probablemente Pep tenía en mente la final de la Carabao Cup contra el Arsenal al darle descanso, dado los problemas de lesiones de los Gunners.

El joven de 20 años ha marcado 3 goles en sus últimos cuatro partidos de la Premier League para el City, incluyendo un doblete contra el Newcastle. Podría ser el hombre peligroso para los Cityzens, en lugar de Jeremy Doku.

O’Reilly ha realizado un mínimo de dos disparos en esos cuatro partidos, promediando 3.25 tiros por 90 minutos. Es probable que se enfrente a Ben White. El lateral derecho habitual del Arsenal, Jurrien Timber, está lesionado y podría no jugar. Como resultado, podríamos ver al joven dominar por la izquierda, convirtiéndose en un candidato para marcar en la final.

Undav en forma apunta de nuevo a Augsburgo

Deniz Undav ha casi duplicado su cuenta goleadora de la temporada pasada. Marcó 9 goles en 27 partidos el año pasado en la Bundesliga y ya ha anotado 16 goles en 22 apariciones para los suabos. Para poner esos números en contexto, solo Harry Kane ha marcado más en la máxima categoría alemana esta temporada, con 30 goles.

El delantero está en excelente forma en este momento, habiendo marcado en cada uno de sus últimos cinco partidos de liga. Ha superado su xG por 3.68, con solo Harry Kane y Yan Diomande superándolo. Este fin de semana, Undav se enfrenta al Augsburgo, un equipo que ha sido deficiente en defensa.

Los anfitriones tienen un xGA (goles esperados en contra) de 46.7, que es el tercer peor de la división. Además, han concedido un promedio de 1.73 goles por partido, lo que significa que Undav estará confiado antes de este viaje. El jugador de 29 años también disfruta de un buen registro contra los anfitriones, habiendo marcado un doblete en el partido de ida.

Undav ya marcó en la última visita del Stuttgart a Augsburgo. Con los visitantes apuntando a la clasificación para la Champions League, se espera que vayan con todo a por la victoria. Como resultado, respaldar a Undav para perforar la defensa local vale la pena.

Budimir para mantener a El Sadar vibrante

Dos equipos de mitad de tabla, Osasuna y Girona, se medirán este fin de semana, esperando poner distancia entre ellos. Están empatados a 34 puntos en LaLiga, pero los anfitriones esperan que Ante Budimir sea el factor decisivo este fin de semana. Con 13 goles en liga esta temporada, Budimir ocupa el cuarto puesto en la carrera por el Pichichi.

Los partidos en casa de Osasuna en LaLiga tienen mucha acción en el área esta temporada. El Sadar ha registrado el tercer promedio más alto de goles por partido en la liga este año, con 3.08 goles por partido. Eso significa que se esperan goles en este encuentro y Budimir debería ser uno de los goleadores.

Debería prosperar contra un equipo de Girona que concede un promedio de 1.57 goles por partido fuera de casa en la liga. Los hombres de Michel solo han mantenido una portería a cero en 14 desplazamientos hasta ahora. Con Budimir marcando en 4 partidos consecutivos en casa, probablemente tendrá éxito contra la defensa visitante.

Panichelli impulsa la apuesta europea de Estrasburgo

El Estrasburgo aún tiene opciones realistas de entrar en los puestos europeos en la Ligue 1. Actualmente están octavos y a 6 puntos del Mónaco en el sexto lugar. Después de superar los playoffs de la Conference League el jueves, estarán ansiosos por ganar fuera de casa contra el Nantes este fin de semana.

Un hombre que podría marcar la diferencia para los visitantes es Joaquín Panichelli. El delantero ha marcado cinco goles en sus últimos siete partidos como titular en todas las competiciones. Con 14 goles en la Ligue 1 esta temporada, está empatado en el segundo puesto en las tablas de goleadores, solo un gol por detrás de Mason Greenwood.

El xG del argentino es el más alto de la liga con 13.17, lo que significa que está superando ligeramente las expectativas. Estará contento de enfrentarse a la tercera peor defensa de la división, la cual ha concedido 42 goles en sus 25 partidos. Su promedio de 0.59 goles por 90 minutos lo coloca en el top 90% de jugadores en la Ligue 1.

Como resultado, Panichelli probablemente romperá la defensa local y asestará otro golpe a los esfuerzos del Nantes por permanecer en la Ligue 1.