Are you 24 or older?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

alt
LiveTickets
This page contains affiliate links. When you purchase through the links provided, we may earn a commission.
Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book AFC Champions League Elite tickets
Rob Norcup

How to buy AFC Champions League Elite tickets: Full 2026/27 fixtures, where to buy, prices & more

SHOPPING
Tickets
AFC Champions League Elite

Here’s how you could be seated at some of the upcoming standout Asian fixtures

Asia's flagship club competition is back, with the 2026/27 AFC Champions League Elite now underway. The competition has expanded to 32 teams for the first time since its 2024/25 rebrand, and the League Stage runs all the way through to February 2027 before a centralised Finals in Saudi Arabia.

Let GOAL help guide you on how you can make your Asian footballing dreams come true by securing match tickets to some unforgettable AFC Champions League Elite fixtures this season. Check out the full fixture list below and how you can buy tickets to every matchday.

AFC Champions League Elite ticketsBuy now

Full AFC Champions League Elite 2026/27 fixture list

Exact match dates, kick-off times and venues within each matchday window are confirmed by the AFC and individual clubs closer to the games, so these are listed by matchday date range for now,  check the ticket link for the latest listings as fixtures are locked in.

DateFixtureVenueTickets
Sep 14-16, 2026 (MD1)Neftchi vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTickets
Sep 14-16, 2026 (MD1)Shabab Al Ahli vs TractorTBCTickets
Sep 14, 2026 (MD1)Al-Shamal vs Al-IttihadAl Bayt Stadium, Al KhorTickets
Sep 14-16, 2026 (MD1)Al-Ahli vs PakhtakorTBCTickets
Sep 14, 2026 (MD1)Esteghlal vs Al SaddTBCTickets
Sep 14-16, 2026 (MD1)Al-Qadsiah vs Al WaslTBCTickets
Sep 15, 2026 (MD1)Al Ain vs Al-NassrTBCTickets
Sep 15, 2026 (MD1)Al-Hilal vs Al-GharafaKingdom Arena, RiyadhTickets
Sep 15-16, 2026 (MD1)Kashima Antlers vs Newcastle JetsTBCTickets
Sep 15-16, 2026 (MD1)Daejeon Hana Citizen vs Kyoto SangaTBCTickets
Sep 15-16, 2026 (MD1)Gamba Osaka vs Công An Hà NộiTBCTickets
Sep 15-16, 2026 (MD1)Ratchaburi vs Shanghai PortTBCTickets
Sep 15-16, 2026 (MD1)Johor Darul Ta'zim vs Buriram UnitedTBCTickets
Sep 15-16, 2026 (MD1)Beijing Guoan vs Pohang SteelersTBCTickets
Sep 15-16, 2026 (MD1)Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa ReysolTBCTickets
Sep 15-16, 2026 (MD1)Port vs Vissel KobeTBCTickets
Oct 12-14, 2026 (MD2)Pakhtakor vs Al-QadsiahTBCTickets
Oct 12-14, 2026 (MD2)Tractor vs Al-ShamalTBCTickets
Oct 12-14, 2026 (MD2)Al Wasl vs Al-AhliTBCTickets
Oct 12-14, 2026 (MD2)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al AinTBCTickets
Oct 12-14, 2026 (MD2)Al-Nassr vs NeftchiTBCTickets
Oct 12-14, 2026 (MD2)Al-Gharafa vs EsteghlalTBCTickets
Oct 12-14, 2026 (MD2)Al Sadd vs Al-HilalTBCTickets
Oct 12-14, 2026 (MD2)Al-Ittihad vs Shabab Al AhliTBCTickets
Oct 13-14, 2026 (MD2)Newcastle Jets vs Gamba OsakaTBCTickets
Oct 13-14, 2026 (MD2)Kyoto Sanga vs RatchaburiTBCTickets
Oct 13-14, 2026 (MD2)Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zimTBCTickets
Oct 13-14, 2026 (MD2)Shanghai Port vs Daejeon Hana CitizenTBCTickets
Oct 13-14, 2026 (MD2)Buriram United vs Beijing GuoanTBCTickets
Oct 13-14, 2026 (MD2)Công An Hà Nội vs Kashima AntlersTBCTickets
Oct 13-14, 2026 (MD2)Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTickets
Oct 13-14, 2026 (MD2)Kashiwa Reysol vs PortTBCTickets
Oct 26-28, 2026 (MD3)Neftchi vs Al-IttihadTBCTickets
Oct 26-28, 2026 (MD3)Al-Ahli vs Al-GharafaTBCTickets
Oct 26-28, 2026 (MD3)Al Ain vs TractorTBCTickets
Oct 26-28, 2026 (MD3)Al-Quwa Al-Jawiya vs PakhtakorTBCTickets
Oct 26-28, 2026 (MD3)Al-Nassr vs Al WaslTBCTickets
Oct 26-28, 2026 (MD3)Al-Qadsiah vs Al SaddTBCTickets
Oct 26-28, 2026 (MD3)Shabab Al Ahli vs EsteghlalTBCTickets
Oct 26-28, 2026 (MD3)Al-Shamal vs Al-HilalTBCTickets
Oct 27-28, 2026 (MD3)Shanghai Port vs Công An Hà NộiTBCTickets
Oct 27-28, 2026 (MD3)Johor Darul Ta'zim vs PortTBCTickets
Oct 27-28, 2026 (MD3)Daejeon Hana Citizen vs Vissel KobeTBCTickets
Oct 27-28, 2026 (MD3)Kyoto Sanga vs Newcastle JetsTBCTickets
Oct 27-28, 2026 (MD3)Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTickets
Oct 27-28, 2026 (MD3)Ratchaburi vs Kashiwa ReysolTBCTickets
Oct 27-28, 2026 (MD3)Kashima Antlers vs Pohang SteelersTBCTickets
Oct 27-28, 2026 (MD3)Gamba Osaka vs Buriram UnitedTBCTickets
Nov 2-4, 2026 (MD4)Pakhtakor vs Al-NassrTBCTickets
Nov 2-4, 2026 (MD4)Tractor vs NeftchiTBCTickets
Nov 2-4, 2026 (MD4)Al Wasl vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTickets
Nov 2-4, 2026 (MD4)Al Sadd vs Al-AhliTBCTickets
Nov 2-4, 2026 (MD4)Al-Ittihad vs Al AinTBCTickets
Nov 2-4, 2026 (MD4)Al-Gharafa vs Al-QadsiahTBCTickets
Nov 2-4, 2026 (MD4)Esteghlal vs Al-ShamalTBCTickets
Nov 2-4, 2026 (MD4)Al-Hilal vs Shabab Al AhliTBCTickets
Nov 3-4, 2026 (MD4)Newcastle Jets vs Shanghai PortTBCTickets
Nov 3-4, 2026 (MD4)Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zimTBCTickets
Nov 3-4, 2026 (MD4)Vissel Kobe vs RatchaburiTBCTickets
Nov 3-4, 2026 (MD4)Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana CitizenTBCTickets
Nov 3-4, 2026 (MD4)Port vs Beijing GuoanTBCTickets
Nov 3-4, 2026 (MD4)Công An Hà Nội vs Kyoto SangaTBCTickets
Nov 3-4, 2026 (MD4)Pohang Steelers vs Gamba OsakaTBCTickets
Nov 3-4, 2026 (MD4)Buriram United vs Kashima AntlersTBCTickets
Nov 23-25, 2026 (MD5)Neftchi vs Al-HilalTBCTickets
Nov 23-25, 2026 (MD5)Al Ain vs EsteghlalTBCTickets
Nov 23-25, 2026 (MD5)Tractor vs Al WaslTBCTickets
Nov 23-25, 2026 (MD5)Al-Shamal vs Al-AhliTBCTickets
Nov 23-25, 2026 (MD5)Al-Ittihad vs PakhtakorTBCTickets
Nov 23-25, 2026 (MD5)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-GharafaTBCTickets
Nov 23-25, 2026 (MD5)Shabab Al Ahli vs Al-QadsiahTBCTickets
Nov 23-25, 2026 (MD5)Al-Nassr vs Al SaddTBCTickets
Nov 24-25, 2026 (MD5)Newcastle Jets vs Kashiwa ReysolTBCTickets
Nov 24-25, 2026 (MD5)Daejeon Hana Citizen vs Beijing GuoanTBCTickets
Nov 24-25, 2026 (MD5)Kyoto Sanga vs Pohang SteelersTBCTickets
Nov 24-25, 2026 (MD5)Shanghai Port vs Buriram UnitedTBCTickets
Nov 24-25, 2026 (MD5)Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zimTBCTickets
Nov 24-25, 2026 (MD5)Công An Hà Nội vs Vissel KobeTBCTickets
Nov 24-25, 2026 (MD5)Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTickets
Nov 24-25, 2026 (MD5)Gamba Osaka vs PortTBCTickets
Dec 1-8, 2026 (MD6)Pakhtakor vs TractorTBCTickets
Dec 1-8, 2026 (MD6)Al Wasl vs Al-IttihadTBCTickets
Dec 1-8, 2026 (MD6)Al-Qadsiah vs Al-ShamalTBCTickets
Dec 1-8, 2026 (MD6)Esteghlal vs NeftchiTBCTickets
Dec 1-8, 2026 (MD6)Al-Hilal vs Al AinTBCTickets
Dec 1-8, 2026 (MD6)Al Sadd vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTickets
Dec 1-8, 2026 (MD6)Al-Gharafa vs Al-NassrTBCTickets
Dec 1-8, 2026 (MD6)Al-Ahli vs Shabab Al AhliTBCTickets
Dec 1-2, 2026 (MD6)Vissel Kobe vs Newcastle JetsTBCTickets
Dec 1-2, 2026 (MD6)Kashiwa Reysol vs Công An Hà NộiTBCTickets
Dec 1-2, 2026 (MD6)Pohang Steelers vs Shanghai PortTBCTickets
Dec 1-2, 2026 (MD6)Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana CitizenTBCTickets
Dec 1-2, 2026 (MD6)Beijing Guoan vs RatchaburiTBCTickets
Dec 1-2, 2026 (MD6)Buriram United vs Kyoto SangaTBCTickets
Dec 1-2, 2026 (MD6)Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba OsakaTBCTickets
Dec 1-2, 2026 (MD6)Port vs Kashima AntlersTBCTickets
Feb 8-10, 2027 (MD7)Pakhtakor vs EsteghlalTBCTickets
Feb 8-10, 2027 (MD7)Tractor vs Al SaddTBCTickets
Feb 8-10, 2027 (MD7)Al Ain vs Al-QadsiahTBCTickets
Feb 8-10, 2027 (MD7)Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al AhliTBCTickets
Feb 8-10, 2027 (MD7)Al-Nassr vs Al-ShamalTBCTickets
Feb 8-10, 2027 (MD7)Al-Ittihad vs Al-GharafaTBCTickets
Feb 8-10, 2027 (MD7)Neftchi vs Al-AhliTBCTickets
Feb 8-10, 2027 (MD7)Al Wasl vs Al-HilalTBCTickets
Feb 9-10, 2027 (MD7)Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zimTBCTickets
Feb 9-10, 2027 (MD7)Shanghai Port vs PortTBCTickets
Feb 9-10, 2027 (MD7)Daejeon Hana Citizen vs Kashima AntlersTBCTickets
Feb 9-10, 2027 (MD7)Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTickets
Feb 9-10, 2027 (MD7)Ratchaburi vs Gamba OsakaTBCTickets
Feb 9-10, 2027 (MD7)Công An Hà Nội vs Beijing GuoanTBCTickets
Feb 9-10, 2027 (MD7)Vissel Kobe vs Pohang SteelersTBCTickets
Feb 9-10, 2027 (MD7)Kashiwa Reysol vs Buriram UnitedTBCTickets
Feb 15-17, 2027 (MD8)Al-Ahli vs Al AinTBCTickets
Feb 15-17, 2027 (MD8)Al Sadd vs Al-IttihadTBCTickets
Feb 15-17, 2027 (MD8)Esteghlal vs Al WaslTBCTickets
Feb 15-17, 2027 (MD8)Shabab Al Ahli vs Al-NassrTBCTickets
Feb 15-17, 2027 (MD8)Al-Gharafa vs TractorTBCTickets
Feb 15-17, 2027 (MD8)Al-Hilal vs PakhtakorTBCTickets
Feb 15-17, 2027 (MD8)Al-Shamal vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTickets
Feb 15-17, 2027 (MD8)Al-Qadsiah vs NeftchiTBCTickets
Feb 16-17, 2027 (MD8)Kashima Antlers vs RatchaburiTBCTickets
Feb 16-17, 2027 (MD8)Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai PortTBCTickets
Feb 16-17, 2027 (MD8)Buriram United vs Vissel KobeTBCTickets
Feb 16-17, 2027 (MD8)Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà NộiTBCTickets
Feb 16-17, 2027 (MD8)Port vs Kyoto SangaTBCTickets
Feb 16-17, 2027 (MD8)Beijing Guoan vs Newcastle JetsTBCTickets
Feb 16-17, 2027 (MD8)Gamba Osaka vs Daejeon Hana CitizenTBCTickets
Feb 16-17, 2027 (MD8)Pohang Steelers vs Kashiwa ReysolTBCTickets

How to buy AFC Champions League Elite match tickets

Apart from the AFC Champions League Elite Finals, which take place in Saudi Arabia in late April and early May 2027, you cannot buy tickets for AFC Champions League Elite games directly through the AFC itself. Instead, they are sold club-by-club among the teams competing in this season's edition.

You must visit the individual club or league's official ticketing site for the fixture you want to attend and buy your seat from there. Demand can often exceed available allocation for some of the bigger fixtures, particularly those involving Saudi Arabia's leading sides.

While official club and league portals are the safest way for supporters to purchase AFC Champions League Elite tickets, those looking to attend matches may wish to consider secondary sites such as Ticombo, which could give them the best opportunity of securing last-minute seats.

AFC Champions League Elite ticketsBuy now

How much are AFC Champions League Elite match tickets?

The price for AFC Champions League Elite match tickets varies depending on several factors, including which clubs are involved, the venue and the stage of the competition.

For example, a fixture involving Al-Hilal or Al-Nassr in Riyadh would typically cost far more than a League Stage encounter in a smaller market.

Clubs will typically set prices for AFC Champions League Elite tickets at the start of a season for the League Stage. If a team progresses to the knockout rounds, prices may increase for certain fixtures depending on opponent, location and demand.

Keep tabs on the various clubs' official ticket portals for additional information about availability and prices.

AFC Champions League Elite ticketsBuy now

What to expect from the AFC Champions League Elite 2026/27?

Al-Ahli enter this season as two-time defending champions, having retained the title in 2026, and will be aiming to become the first club to win the competition three times in a row.

Saudi Arabia has four representatives in the West Region for the first time this season, following the league's expansion: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal and Al-Nassr, the latter having returned to the top tier after winning the 2025/26 Saudi Pro League title. Cristiano Ronaldo has made this competition one of his defining targets for the campaign.

Elsewhere, Qatar's Al-Shamal make their continental debut this season, while Iran's Esteghlal, Uzbekistan's Neftchi and Pakhtakor, and Iraq's Al-Quwa Al-Jawiya round out a competitive West Region.

In the East Region, Japan's expanded contingent of five clubs, including Vissel Kobe and Kyoto Sanga, headline a group also featuring South Korea's K League champions Jeonbuk Hyundai Motors, Thailand's Buriram United and Vietnam's Công An Hà Nội, all chasing a run deep into the new single-league format.

Frequently asked questions

Apart from the AFC Champions League Elite Finals, which take place from April 16-25 in Jeddah, you cannot buy tickets for AFC Champions League games directly through AFC themselves. Instead, they are sold club-by-club among the teams competing in this season's edition. You must visit the individual club’s sites for the fixture you want to attend and buy your seat from there. Demand can often exceed available allocation for some of the bigger fixtures.

In addition, fans can purchase seats on the secondary market. Ticombo is one of the leading retailers for those seeking to buy tickets through alternative channels.

Below are the last ten winners of the AFC Champions League competition:

YearWinnerRunner-UpScore
2025Al-AhliKawasaki Frontale(2-0)
2024Al AinYokohama F. Marinos(6-3 on agg)
2022Urawa Red DiamondsAl-Hilal(2-1 on agg)
2021Al-HilalPohang Steelers(2-0)
2020Ulsan HyundaiPersepolis(2-1)
2019Al-HilalUrawa Red Diamonds(3-0 on agg)
2018Kashima AntlersPersepolis(2-0 on agg)
2017Urawa Red DiamondsAl-Hilal(2-1 on agg)
2016Jeonbuk Hyundai MotorsAl Ain(3-2 on agg)
2015Guangzhou EvergrandeAl-Ahli(1-0 on agg)

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Add as preferred source on Google