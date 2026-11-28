After three days of European cup action, Serie A returns this weekend for matchday 13. Bologna kicked things off on Friday evening with a 0-0 draw away to bottom-of-the-table Venezia.
Frosinone host Parma on Saturday afternoon, with both sides coming off 5-1 defeats to Milan and Roma respectively.
League leaders Lazio then visit Torino: Gattuso has Zaccagni back but remains without Tavares and has lost Taylor to injury.
Inter host Genoa at San Siro later that evening. The sides meet again next Tuesday in the Coppa Italia.
Udinese and Fiorentina, both struggling for results, meet at lunchtime on Sunday, with former players Zaniolo and Atta on opposite sides.
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Napoli travel to Sassuolo in the afternoon.
Roma then host Monza, bringing Juric up against his mentor Gasperini, before Como face Juventus in the day's big match that evening.
Atalanta travel to Lecce on Monday, before Cagliari host Milan in the final fixture.
THE FIXTURES
Friday 27 November
20:45 Venezia-Bologna (Dazn, Now and Sky)
Saturday 28 November
15:00 Frosinone-Parma (Dazn)
18:00 Torino-Lazio (Dazn)
20:45 Inter-Genoa (Dazn, Now and Sky)
Sunday 29 November
12:30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15:00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18:00 Roma-Monza (Dazn, Now and Sky)
20:45 Como-Juventus (Dazn)
Monday 30 November
18:30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20:45 Cagliari-Milan (Dazn)
ALL THE PREDICTED LINE-UPS
VENEZIA-BOLOGNA 0-0 (Friday, 20:45)
VENEZIA: Stankovic; Moreno (76' Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57' Helgason), Kike Perez (76' Dagasso), Haps; Yeboah (71' Rrahmani), Adams (71' Lauerbach). Subs: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Manager: Nicola.
BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46' Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88' Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56' Orsolini), Odgaard (66' Piccoli), Mbangula (56' Cambiaghi). Subs: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Manager: Palladino.
BOOKED: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).
FROSINONE-PARMA (Saturday, 15:00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Manager: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Elphege, Touré. Manager: Gilardino.
TORINO-LAZIO (Saturday, 18:00)
TORINO (4-4-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Manager: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Manager: Gattuso.
INTER-GENOA (Saturday, 20:45)
INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Manager: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Manager: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (Sunday, 12:30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Manager: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Manager: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (Sunday, 15:00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Bowie, Laurienté. Manager: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Manager: Allegri.
ROMA-MONZA (Sunday, 18:00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Manager: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Manager: Juric.
COMO-JUVENTUS (Sunday, 20:45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Manager: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Manager: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (Monday, 18:30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Manager: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Manager: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (Monday, 20:45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Manager: Pisacane.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Manager: Amorim.