After three days of European cup action, Serie A returns this weekend for matchweek 13. Bologna visit bottom-of-the-table Venezia on Friday evening, with Palladino ready to bring Piccoli back into the side.
Frosinone host Parma on Saturday afternoon, both looking to bounce back from 5-1 defeats to AC Milan and Roma respectively.
League leaders Lazio then visit Torino: Gattuso has Zaccagni back but not Tavares, and has lost Taylor to injury.
Inter host Genoa at San Siro that evening, ahead of another meeting in the Coppa Italia next Tuesday.
Sunday lunchtime brings Udinese against Fiorentina, two sides struggling for results, with former players Zaniolo and Atta crossing paths.
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Napoli visit Sassuolo in the afternoon.
Roma then host Monza, pitting Juric against his mentor Gasperini. Como and Juventus meet in the day's big match that evening.
Atalanta visit Lecce on Monday, before Cagliari host AC Milan in the final fixture.
The schedule
Friday 27 November
20:45 Venezia-Bologna (DAZN, NOW and Sky)
Saturday 28 November
15:00 Frosinone-Parma (DAZN)
18:00 Torino-Lazio (DAZN)
20:45 Inter-Genoa (DAZN, NOW and Sky)
Sunday 29 November
12:30 Udinese-Fiorentina (DAZN)
15:00 Sassuolo-Napoli (DAZN)
18:00 Roma-Monza (DAZN, NOW and Sky)
20:45 Como-Juventus (DAZN)
Monday 30 November
18:30 Lecce-Atalanta (DAZN)
20:45 Cagliari-AC Milan (DAZN)
All predicted line-ups
Venezia-Bologna (Friday, 20:45)
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Yeboah. Manager: Nicola.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Manager: Palladino.
Frosinone-Parma (Saturday, 15:00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Manager: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Manager: Gilardino.
Torino-Lazio (Saturday, 18:00)
TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Manager: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Manager: Gattuso.
Inter-Genoa (Saturday, 20:45)
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Manager: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Manager: De Rossi.
Udinese-Fiorentina (Sunday, 12:30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Manager: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Manager: Vanoli.
Sassuolo-Napoli (Sunday, 15:00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt Thorstvedt, Matic, Doig; Berardi, Esposito, Laurienté. Manager: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Manager: Allegri.
Roma-Monza (Sunday, 18:00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Manager: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Manager: Juric.
Como-Juventus (Sunday, 20:45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Manager: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Manager: Spalletti.
Lecce-Atalanta (Monday, 18:30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Manager: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Manager: Sarri.
Cagliari-AC Milan (Monday, 20:45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Manager: Pisacane.
AC MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. Manager: Amorim.