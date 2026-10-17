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Hussein Hamdy
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A special return: Mourinho musters Real Madrid's weapons against Sevilla

J. Mourinho
Eder Militao
Vinicius Junior
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Portugal
Brazil
Spain

A major clash in La Liga

Jose Mourinho has named his Real Madrid squad for Sunday's trip to Sevilla in the ninth round of the Spanish league.

Eder Militao returns after a lengthy injury lay-off. Vinicius Junior misses out through suspension.

Real sit fourth in the table on 18 points.


Here's the full Real Madrid squad:

Goalkeepers: Courtois, Lunin, Javi Navarro.

Defenders: Militao, Huijsen, Arnold, Konate, Cucurella, Carreras, Rudiger, Dumfries.

Midfielders: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Bernardo Silva, Thiago.

Forwards: Endrick, Mbappe, Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande.




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