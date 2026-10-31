Hansi Flick has named his Barcelona squad for Saturday's clash with Deportivo Alavés in the 11th round of the Spanish league.
Injuries ruled out Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen and Xavi Espart. The German handed a place among his attacking options to Hamza Abdelkarim.
Here is Barcelona's full squad for the Alavés match:
Goalkeepers: Joan García, Szczęsny, Livaković.
Defence: João Cancelo, Baldé, Cubarsí, Gerard Martín, Álex Campos, Guillem.
Midfield: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, De Jong, Bernal, Toni Fernández.
Attack: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adهمi, Jordán, Hamza Abdelkarim.
Barcelona sit top of the table with 27 points. Alavés lie seventh on 12.